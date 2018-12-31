Son Dakika Haberleri: Milli Sporcular Aa'nın "Yılın Fotoğrafları"Oylamasına Katıldı

Milli Sporcular Aa'nın "Yılın Fotoğrafları"Oylamasına Katıldı

1 saat önce

Muğla'da okçuluk milli sporcusu Taner Eren ile milli hokeyciler Sude Nur Kurt ve Aleyna Başbuğ, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli Sporcular Aa'nın
Muğla'da okçuluk milli sporcusu Taner Eren ile milli hokeyciler Sude Nur Kurt ve Aleyna Başbuğ, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Muğlalı milli sporcular ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek AA muhabirinden bilgi aldı.


Milli sporcular ve Öçalmaz, haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burse'ya Dağına Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde ise Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" fotoğrafına oy verdi.


Fotoğrafları sporcularla inceleyen Öçalmaz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerince çekilen fotoğrafların birbirinden değerli kareler olduğunu ifade etti.


Öçalmaz, AA'nın haberciliğin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların yaptığı hizmetleri vatandaşlara ulaştırmada da önemli görev üstlendiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:09 Kaynak: AA

Muğla, Anadolu Ajansı, Spor
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