Milli Sutopu Takımı Slovakya'yı Yendi

A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü ve son maçında Slovakya'yı 17-16 mağlup etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada oynanan maçta ay-yıldızlı takım, devreyi 6-5 geride tamamladı. İkinci yarıda etkili bir mücadele sergileyen milli takım, karşılaşmayı 17-16 kazandı.

A Milli Erkek Sutopu Takımı, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda en iyi 12 takım arasına girmeyi başardı ve bir sonraki aşamada mücadelesini sürdürme hakkı kazandı.