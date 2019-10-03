Milli taekwondoculardan 3 Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde 3 Avrupa şampiyonluğu birden elde etti.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'na ikinci gün müsabakalarıyla tamamlandı. 41 ülkeden 534 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde erkeklerde 53, 61 ve +65 kızlarda ise 47, 59 ve +59 kilolarında müsabakalar yapıldı. Şampiyonaya 51 sporcu ile katılan Türkiye'yi son gün müsabakalarında toplam 6 sıklette 9'u erkek 13'ü kız olmak üzere 22 sporcu temsil etti.

Türkiye, son gün müsabakalarında 3 altın ve 3 bronz madalya elde ederek şampiyonaya muhteşem bir nokta koydu. Şampiyonanın son gününde erkekler 53 kiloda Berkay Erer ve 61 kiloda Ömer Furkan Körpe ile kızlar +59 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler 53 kiloda Samet Ayaz, +65 kiloda Mehmet Efe Özdemir ve kızlar 59 kiloda Büşra Öztürk bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyon sporcular, ay-yıldızlı bayrak ile salonda tur atarken, İstiklal Marşı'nı İspanya'da okutmayı başardı.

TOPLAMDA 13 MADALYA

Türkiye, böylelikle şampiyonayı 3'ü altın, 2'si gümüş ve 8'i bronz olmak üzere 13 madalya ile tamamladı. Şampiyonanın ilk iki gününde kızlar 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek ve 44 kiloda Meryem Elif İyin ile gümüş, 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz 33 kiloda Nehir Geniş, 37 kiloda Gökçenur Şirin, 44 kiloda Şeyma Köseoğlu ve erkekler 65 kiloda Uğur Dekli ile bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye bu sonuçlarla genel klasmanda ve erkek takım sıralamasında Avrupa ikincisi, kız takım sıralamasında ise Avrupa üçüncüsü oldu.

ALİ ŞAHİN: "SPORCULARIMIZ GELECEK İÇİN UMUT VERDİ"

Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, iyi bir şampiyonayı geride bıraktıklarını belirterek, "Yıldız takımımız 3 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya ile gayet başarılı bir şampiyonayı geride bıraktı. Sporcularımız gelecek için umut verdiler. Yıldız milli takımlarımızda hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarında başarılı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından aynı yerde 3 gün sürecek Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası başlayacak.

(İHA)