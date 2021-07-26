Milli Takım alay konusu oldu! Plaf futbolunda Umman'a 7-0 kaybetti

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EURO 2020'de Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçların ardından plaj futbolunda da hüsrana uğradık. Independence Kiev Cup plaj futbolu turnuvasında Milli Takımımız, Umman'a 7-0 mağlup oldu. Birçok futbolsever tepki gösterdi ama mizah malzemesi yapanların sayısı da oldukça fazlaydı.

"DALGA GEÇELİM DİYE YAPIYORSUNUZ"

Milli Takımlar'ın paylaşımının altına bırakılan iki yorum çok dikkat çekti. Maçkolik'in troll hesabı, "Yemin ederim dalga geçelim diye yapıyorsunuz artık" yorumu yaptı. Transfermarkt'ın resmi hesabı da, "Tebrikler!" notunu düştü. Bu yorumlar beğeni topladı.