Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu mezarı başında andı - Son Dakika
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Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu mezarı başında andı

25.03.2022 13:39

MİLLİ Yol Partisi üyeleri, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında andı.

MİLLİ Yol Partisi üyeleri, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında andı.

Milli Yol Partisi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 25 Mart 2009'da, helikopter kazası sonucu beraberindeki 5 kişi ile hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anma töreni düzenledi. Törene Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer katıldı. Çayır, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakarak, dua etti. Çayır burada yaptığı konuşmada "Bu millet seni her geçen gün daha çok özlüyor ve daha çok bekliyor. Sen yaşarken birçok şey söylemiş ve milletin geleceği için hayatını vakfetmiştin. Aramızdan ayrıldın ama şunu bilmelisin ki senin arkandan gelen dualar, gece yarısı seni ziyaret eden çıplak ayaklı fakir insanlar bu milletin özü, bu milletin geleceği sizin için 'keşke yaşasaydı' diyor. 'Keşke yaşasaydı da bugünler daha kolay aşılırdı. Milletimizin yüzü gülerdi' diyorlar. Türk-İslam coğrafyası, insanlık seni tanıyanların hepsi sana özlem duyuyor. Senin ortaya koyduğun adalet davasına bu milletin bağımsızlık davasına olan ihtiyacın daha çok ihtiyaç haline geldiğini görüyorlar. Sana olan hasret gittikçe büyüyor. 13 yıldır ne yazık ki suikast timi kuranlar, hadisenin üstünü örttüler. Bir türlü gerçekler ortaya çıkmıyor. Birileri unuttursa da, biriler görmezden gelse de biz geride bıraktıkların sana olan inançla hiç bir zaman bu işin peşini bırakmayacağız. Sana layık olacağız. Rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu mezarı başında andı
Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu mezarı başında andı
Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu mezarı başında andı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu mezarı başında andı - Son Dakika


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