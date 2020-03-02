Milwaukee Bucks'ın serisi 6 maça çıktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Milwaukee Bucks'ın serisi 6 maça çıktı! - Son Dakika Spor

Milwaukee Bucks'ın serisi 6 maça çıktı!

6 saat önce

NBA'e 7 maçla devam edildi.

Milwaukee Bucks'ın serisi 6 maça çıktı!, System.String[]

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, galibiyet serisini Hornets'i 8 sayı farkla yenerek sürdürdü ve bu sezon 52. kez salondan galip ayrıldı.


Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 41 sayı, 20 ribaunt, 6 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Antetokounmpo, Bucks formasıyla 1974 yılında 40 sayı, 21 ribaunt, 7 asist üreten Kareem Abdul-Jabbar'dan sonra bu rakamlara ulaşan ilk oyuncu oldu.


Ev sahibi ekipte Willy Hernangomez 10 sayı, 13 ribaunt ile "double double" yaparken, Devonte Graham 17 sayıyla oynadı.


Lakers son çeyrekte açıldı


LeBron James'in 34 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptığı maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 122-114 mağlup etti.


Ev sahibi ekipte Zion Williamson'ın 35 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, Lonzo Ball 19, Brandon Ingram 15 sayı üretti.


Lakers'ta Kyle Kuzma 20, Kentavious Caldwell-Pope 13, Avery Bradley, Danny Green ve Markieff Morris, 10'ar sayıyla maçı tamamladı.


Furkanlı 76ers, deplasmanda kaybetti


Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 8 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle oynadığı mücadelede Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 136-130 mağlup oldu.


Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 30, Paul George, Louis Williams ve Montrezl Harrell 24'er sayıyla maçı tamamladı.


Konuk takımda ise 39 sayı üreten Shake Milton, maçın en skorer ismi olurken, Tobias Harris 25, Alec Burks 15 sayılık performans sergiledi.


Sonuçlar


Charlotte Hornets- Milwaukee Bucks: 85-93


Minnesota Timberwolves- Dallas Mavericks: 91-111


Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 136-130


Sacramento Kings- Detroit Pistons: 106-100


Denver Nuggets- Toronto Raptors: 133-118


New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 114-122


Golden State Warriors- Washington Wizards: 110-124

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks, Lakers, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:55 
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