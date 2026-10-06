Moda devi Bryn Walker'ın kurucusu ve eşi evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Moda devi Bryn Walker'ın kurucusu ve eşi evlerinde ölü bulundu

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Moda devi Bryn Walker\'ın kurucusu ve eşi evlerinde ölü bulundu
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Moda dünyasında adını duyuran Bryn Walker markasının kurucusu Bryan Walker ile eşi Michelle Min, ABD'deki malikanelerinde ölü bulundu. Walker'ın eşini öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirlenirken, olayın öncesinde şirketin hisse ve kripto yatırımlarında büyük kayıplar yaşadığı ortaya çıktı.

Bohem tasarımlarıyla moda dünyasında tanınan Bryn Walker markasının kurucusu Bryan Walker ile eşi Michelle Min, ABD'deki malikanelerinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Walker'ın eşini öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Olayın öncesinde şirketin ciddi mali sıkıntılar yaşadığı ve yapılan hisse ile kripto para yatırımlarında büyük kayıplar oluştuğu belirtildi.

LÜKS MALİKANEDE ÖLÜ BULUNDULAR

Bryn Walker markasını kurarak moda sektöründe adını duyuran 64 yaşındaki Bryan Walker ile 63 yaşındaki eşi Michelle Min'in Berkeley'deki evlerinde cansız bedenleri bulundu.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde Walker'ın eşi Min'i göğsünden silahla vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.

ŞİRKETİN YÖNETİMİNİ EŞİNE BIRAKMIŞTI

Bryan Walker'ın birkaç yıl önce şirketin CEO'luk görevini eşi Michelle Min'e devrettiği belirtildi. Min bu süreçte markanın yönetimini üstlenirken, şirketin son dönemde ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

HİSSE VE KRİPTO YATIRIMLARINDA BÜYÜK KAYIP

Walker'ın son aylarda şirketin varlıklarını kullanarak hisse senedi ve kripto para yatırımları yaptığı, söz konusu yatırımlarda ciddi kayıplar yaşandığı belirtildi. Mali tablonun kötüleşmesinin ardından şirketin iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Şirketi içinde bulunduğu mali durumdan çıkarmaya çalışma sorumluluğunun ise CEO görevini yürüten Michelle Min'in üzerinde kaldığı aktarıldı.

TRAJEDİNİN ARDINDAN SORUŞTURMA

Walker'ın son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülürken, çiftin ölümüyle sonuçlanan olayın şirketin yaşadığı mali kriz sonrasında meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda Bryan Walker'ın önce eşini öldürdüğü, ardından yaşamına son verdiği sonucuna varıldı.

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SON DAKİKA: Moda devi Bryn Walker'ın kurucusu ve eşi evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
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