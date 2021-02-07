Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu: Ses problemi yüzünden oldu - Son Dakika

Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu: Ses problemi yüzünden oldu

07.02.2021 20:06

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile damga vuran doktor Ali Çiçek, kendisini savundu. Yanıtı ile sosyal medyada alay konusu olan doktor, ses problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını belirtti.

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımı, Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne, joker olarak yarışmaya katılan doktor damgasını vurdu. Mehtap Gül Caymaz adlı yarışmacı, 4'üncü sorusunda takılarak, joker hakkını kullanmak istedi. "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusunun sorulduğu yarışmada Caymaz, yanıtı veremeyeceğine karar verip, doktor bir arkadaşına bağlanarak soruyu cevaplamasını istedi.

Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtını veren doktor kendisini savundu: Ses problemi yüzünden oldu

ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA YANITLADI

Telefon jokeri olarak aranan doktor arkadaşına soruyu birçok kez tekrarlayan Caymaz, arkadaşından 'omurilik soğanı' yerine 'omurilik sarımsağı' yanıtını aldı. Kendisinin de aklına ilk olarak 'Omurilik sarımsağı' cevabının geldiğini söyleyen yarışmacı, şaşkın bakışlar arasında soruya yanıt hakkını kullandı.

"ALİ BEY DOKTORDU DEĞİL Mİ?"

Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, doktor arkadaşından gelen yanıt üzerine yanlış şıkkı söyleyen yarışmacıya, "Ali Bey doktordu değil mi Mehtap Hanım, hangi bölüm?" diyerek soru sordu. Sunucu daha sonra, "Acaba Ali Bey'in kafası mı karıştı diye düşünüyorum. Ben Ali Bey'i birazcık kurtarmaya çalıştım da kurtaramadım galiba. Ali Bey'in bu sorunun cevabını bildiğinden eminim, emin olmak istiyorum. Heyecandan karıştırdığını düşünüyorum, düşünmek istiyorum." dedi.

"SES SORUNU YÜZÜNDEN YANLIŞ ANLAŞILDI"

Programın ardından sosyal medyada olay olan doktordan açıklama geldi. Telefonda yaşadığı ses sorunu yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını söyleyen doktor, "Ses sorunu programa yansımadı. Ancak benim için iyi tarafından bakarsak yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla görüştüm. Son olarak yarışmayı izleyen ses ve süreden dolayı yanlışlık olduğunu söyleyen arkadaşlara da teşekkür ederim." dedi.

Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtını veren doktor olayın iç yüzünü anlattı
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu: Ses problemi yüzünden oldu

Kim Milyoner Olmak İster, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu: Ses problemi yüzünden oldu - Son Dakika Magazin


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