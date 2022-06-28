Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü - Son Dakika
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Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü

28.06.2022 09:12

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 metre uzunluğundaki bir motoryatta yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 metre uzunluğundaki bir motoryatta yangın çıktı. Alev alev yanan motoryat, denizden ve iskeleden yapılan yoğun müdahaleyle saatler sonra kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü.

Gümbet iskelesinde 23 metre uzunluğunda 25 milyon değerindeki bir motoryatta elektrik kontağından yangın başladı. Yangını fark eden gemiciler, kendi imkanları ile söndüremeyince yakındaki teknedekilerden yardım istediler. O esnada büyüyen yangın, tüm tekneyi sardı. Alev alev yanan yat için çok sayıda itfaiye ekibi ile Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri geldi. Ekipler alev alev yanan yatı hem denizden hem de iskeleden söndürmeye çalıştı. Sert rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Yangının başka teknelere sıçramaması için büyük çaba harcandı, yakındaki tekneler iskelen alınarak güvenli bölgelere götürüldü. Motoryatta patlama yaşanma ihtimaline karşı iskeledeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Yattaki yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları esnasında tekne sulara gömüldü.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan - İHA)

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü - Son Dakika
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