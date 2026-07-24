Milyonlarca liralık lüks otomobil seyir halindeyken küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonlarca liralık lüks otomobil seyir halindeyken küle döndü

Milyonlarca liralık lüks otomobil seyir halindeyken küle döndü
24.07.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Singapur'da yaklaşık 8 ila 16 milyon lira değerindeki Lamborghini Gallardo, otoyolda seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında yaralanan olmazken, lüks spor otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Singapur'da East Coast Parkway (ECP) otoyolunda seyir halindeki yeşil renkli Lamborghini Gallardo, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Olay, 23 Temmuz akşam saatlerinde Changi yönünde, Still Road South çıkışı öncesinde meydana geldi.

İkinci el piyasasında model yılı ve donanımına göre yaklaşık 8 ila 16 milyon lira arasında değere sahip olduğu belirtilen Lamborghini Gallardo'nun motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede tüm arka kısmı sardı. Olay sonrası otomobilin motor bölümünün büyük hasar gördüğü görüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Singapur Sivil Savunma Kuvveti (SCDF), saat 17.20 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine ekip sevk edildiğini açıkladı. Ekipler, aracın motor bölümünde çıkan yangını suyla kısa sürede söndürdü.

YARALANAN OLMADI

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.

Lamborghini, İnceleme, Singapur, İtfaiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Singapur Milyonlarca liralık lüks otomobil seyir halindeyken küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD’den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz
Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Ardahan’ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

13:06
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu
Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 13:31:32. #7.12#
SON DAKİKA: Milyonlarca liralık lüks otomobil seyir halindeyken küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.