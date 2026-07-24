Milyonlarca liralık lüks otomobil seyir halindeyken küle döndü

Singapur'da East Coast Parkway (ECP) otoyolunda seyir halindeki yeşil renkli Lamborghini Gallardo, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Olay, 23 Temmuz akşam saatlerinde Changi yönünde, Still Road South çıkışı öncesinde meydana geldi.

İkinci el piyasasında model yılı ve donanımına göre yaklaşık 8 ila 16 milyon lira arasında değere sahip olduğu belirtilen Lamborghini Gallardo'nun motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede tüm arka kısmı sardı. Olay sonrası otomobilin motor bölümünün büyük hasar gördüğü görüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Singapur Sivil Savunma Kuvveti (SCDF), saat 17.20 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine ekip sevk edildiğini açıkladı. Ekipler, aracın motor bölümünde çıkan yangını suyla kısa sürede söndürdü.

YARALANAN OLMADI

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.