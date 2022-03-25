Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserleri sanal ortamda sergilenecek - Son Dakika
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Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserleri sanal ortamda sergilenecek

25.03.2022 13:24
Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserleri sanal ortamda sergilenecek

Osmanlı İmparatorluğu'nun sayısız kentinde köprü, cami, medrese, han, kervansaray gibi pek çok esere imza atan Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserlerinin fotoğrafları, "İstanbul'un Sinan'ı başlıklı sanal sergide ziyarete açılacak.

Osmanlı İmparatorluğu'nun sayısız kentinde köprü, cami, medrese, han, kervansaray gibi pek çok esere imza atan Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserlerinin fotoğrafları, "İstanbul'un Sinan'ı başlıklı sanal sergide ziyarete açılacak.

ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi tarafından, 9 Nisan'da Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü'nde açılacak sergide, Hakan Hatay'ın fotoğraflarından oluşan bir seçki yer alacak.

Metaverse üzerindeki ilk Mimar Sinan fotoğraf sergisi, 3 boyutlu gözlükle de gezilebilecek. Sergi, sanal sergi rehberliğinde dört gezi rotası eşliğinde anlatılacak.

Sergide, Beşiktaş'tan Üsküdar'a, Sultanahmet'ten Azapkapı'ya, Haseki'den Haliç kıyılarına ve su yapılarına toplam 37 eserin, 45 fotoğrafı yer alacak.

İstanbul siluetinin mihenk taşı olan bu eserlerin tarihçesi ve bugünkü durumlarının anlatıldığı açıklama metinlerine bir sesli rehber de eşlik ediyor.

Sergi, "www.cekulvakfi.org.tr" adresinden ücretsiz olarak gezilebilecek.

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Osmanlı Devleti, Mimar Sinan, İstanbul, Medrese, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserleri sanal ortamda sergilenecek - Son Dakika


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