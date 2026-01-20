Mimar Sinan Lisesi Spor Salonu Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mimar Sinan Lisesi Spor Salonu Yenilendi

Mimar Sinan Lisesi Spor Salonu Yenilendi
20.01.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Mimar Sinan Mesleki Lisesi'nin spor salonu bakım ve tadilat sonrası yeni hale getirildi.

Aydın'da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan spor salonunda bakım ve tadilat çalışmaları tamamlandı.

Okulda yürütülen çalışmalar kapsamında spor salonunun fiziki yapısı yenilenerek öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapabilmesi sağlandı. Yapılan tadilat ve bakım çalışmalarıyla birlikte salon, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmaya hazır hale getirildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin sportif faaliyetlerini daha verimli bir ortamda sürdürebileceği belirtildi. Okul Müdürü Hüseyin Aygün yapılan çalışmaların ardından spor salonunun yeni haline kavuştuğunu belirterek, yenilenen salonun öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mimar Sinan, Aydın, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mimar Sinan Lisesi Spor Salonu Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:08:47. #7.11#
SON DAKİKA: Mimar Sinan Lisesi Spor Salonu Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.