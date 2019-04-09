Son Dakika Haberleri: Mimar Sinan Memleketinde Anıldı

Mimar Sinan Memleketinde Anıldı

1 saat önce

Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de anıldı.

Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de anıldı.

Melikgazi Belediyesi tarafından Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü etkinlikleri kapsamında Sinan'ın doğup büyüdüğü memleketi Ağırnas'ta etkinlik düzenlendi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, burada yaptığı konuşmada tarihin önemli isimlerinden Mimar Sinan'ı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Sahip olunan kültürel değerlerin, eserlerin ortaya çıkarılmasında, korunmasında ve ileriye taşınmasında Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in ülke genelindeki çalışmalarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Günaydın, şöyle konuştu:

"Hocamızın bu gayretleri bize şevk veriyor, güç veriyor. Bizler de hocamızın çalışmalarına destek vermek için kurumlarımızla birlikte çok daha fazla çalışacağız. Mimar Sinan'ın on parmağında on marifet olduğunu herkes biliyor. Bizler de Sinan'ı örnek alarak ülkemiz, milletimiz için önemli işler yapmak için kendimize hedefler koymamız lazım. Bizler de sizlerin bu hedeflerinize ulaşmanız için her türlü desteği ve katkıyı vereceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Mimar Sinan'ı gençlerimizin ve çocuklarımızın kendilerine örnek alması gerekiyor."

Prof. Dr. Metin Sözen de Ağırnas'ta erkek çocuklarının göbek adının 'Sinan', kız çocuklarının da 'Sinani' olması gerektiğini belirtti.

Ağırnas için Mimar Sinan'ın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Sözen, şunları kaydetti:

"Ağırnas'ta 1956'da geldiğimiz dönemlerde aşağıda bir yerde toplanıp dağılıyorduk. Bugün böyle bir meydanda böyle bir mekanda Sinan'ı anmak için toplanabilmemiz beni çok mutlu etti. Sinan'ı anmak için her yıl burada toplanacağız inşallah. Ağırnas ortaya çıktıkça Türkiye ortaya çıkacak, Sinan ortaya çıktıkça halkımızın duyarlılığı ortaya çıkacak. Büyük değerlere büyük değer verdiğimiz gün uluslararası boyutta büyük bir ulus olduğumuz ortaya çıkacak."

Törende Kayseri'de bazı okullarda yapılan Mimar Sinan konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ayrıca, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Sinan'ın eserlerinden esinlenilerek tasarlanan kıyafetlerle defile sunuldu.

Vali Günaydın ve beraberindekiler, Mimar Sinan'ın doğduğu evi ve mahalledeki tarihi yapıları gezdi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:28 Kaynak: AA

Ağırnas, Kayseri, Mimar Sinan, Kültür Sanat
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