Minderde Belediye Spor Rüzgârı

Mustafakemalpaşa Belediye Spor Güreş Takımı, Bursa ve Balıkesir'de düzenlenen şampiyonalardan 9 madalya ile döndü.

Mustafakemalpaşa Belediye Spor Güreş Takımı, Bursa ve Balıkesir'de düzenlenen şampiyonalardan 9 madalya ile döndü.



29-30 Ocak tarihleri arasında Gürsu'da 150 sporcunun iştirakiyle yapılan Büyük Minikler Serbest ve Grekoromen İl Şampiyonası'nda Belediye Spor rüzgarı esti. 10 sporcu ile madalya mücadelesine katılan Güreş Takımı, minderde kazandığı başarılara yenilerini ekledi.



Belediye Spor'un gelecek vaat eden güreşçilerinden 38 kiloda Halil İbrahim Alpagut, 41 kiloda Samet Akyüz ve 100 kiloda Metehan Dereli, serbest güreş kategorisinde üçüncülük elde etti. Grekoromen dalda ise 41 kiloda Samet Akyüz ikincilik kazanırken, 75 kiloda Baran Aslan, 85 kiloda Ahmet Kaçıral ve 100 kiloda da Metehan Dereli üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Belediye Spor'un başarılı güreşçilerinden Samet Akyüz, kazandığı derece ile Bursa'yı Yıldızlar Anadolu Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.



Balıkesir Kepstut'ta 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir anısına yapılan ve 200 sporcunun yer aldığı güreş turnuvasında da 38 kiloda Halil İbrahim Alpagut ikinci, 52 kiloda da Yusuf Çelik üçüncü olarak madalya kürsüsüne çıktı.



Belediye Spor Güreş Takımı Antrenörü Enes Kaya, 13-15 yaş arasındaki genç güreşçilerin bu turnuvalarda tecrübe kazandıklarını söylerken, gelecek yıllarda Mustafakemalpaşa'nın gurur duyacağı başarılar elde edeceklerini kaydetti. - BURSA

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