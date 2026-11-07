Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi - Son Dakika
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Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi

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Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi
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2 yorum

Mini etek giyen genç bir kadın ile abisi arasında geçen mesajlaşma dikkat çekti. Kardeşinin kıyafetine sert tepki gösteren abi, "Senin o bacaklarını kırarım Derya" diyerek tehditler savurdu. Genç kadının, abisinin kız arkadaşını örnek göstermesi üzerine ikili arasındaki tartışma daha da büyüdü.

Mini etek giyen Derya isimli genç kadın, aile grubunda abisiyle yaşadığı mesajlaşmanın ekran görüntüsünü yayımladı. Kardeşinin kıyafetini gördükten sonra sinirlenen abi, genç kadına eve dönmesini söyleyerek sert ifadeler kullandı.

"YAĞMURLU GÜNDE CENAZE KALDIRAMAYIZ"

Aile grubuna kısa bir video gönderen genç kadın, "Günaydın canım ailemmm hava yağmurlu bugün orda nasıl" mesajını yazdı. Ancak abisinin videoda gördüğü kıyafete tepkisi sert oldu.

Genç kadına "Senin o bacaklarını kırarım Derya" diyen abi, ardından "Çabuk eve geri dön üstüne düzgün bir şey giy benim asabımı bozma yağmurlu günde cenaze kaldıramayız" ifadelerini kullandı.

"SENİN KIZ ARKADAŞIN DA MİNİ ETEK GİYİYOR"

Abisinin sözlerine karşılık veren Derya, "Eee senin kız arkadaşın da mini etek giyiyor ona bunları söylüyor musun?" diyerek tepki gösterdi. Bu soruya sinirlenen abi ise "Lan benim kız arkadaşım ne alaka konuyu değiştirme Derya" yanıtını verdi.

Kardeşinin kıyafetine müdahale eden abinin, kendi kız arkadaşıyla ilgili soruya verdiği yanıt da mesajlaşmadaki dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi
YaşamSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 8v6jprj59c 8v6jprj59c:
    hayır hiç de Çifte standart değil, kız kardeş abla bacı ayrı, sevgili kız arkadaş ayrıdır. Sonuçta onunla evlenmiyor ki namusu değil ki adam bence gayet haklıdır bazı kızlar şımarıyorlar abartıyorlar her şeyi 2 1 Yanıtla
  • Ali Çelik Ali Çelik:
    Abi haklı da gel bunu kadınlara anlat 0 0
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