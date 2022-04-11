MINI'nin yenileri Mayıs'ta Türkiye'de! - Son Dakika

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu MINI, Resolute, Untold ve Untamed Edition versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor.

Mayıs ayı itibarıyla yerini alacak modellerden Resolute Edition, 3 Kapı ve 5 Kapı MINI modelleri ile MINI Cabrio'nun geleneksel stilini, özgüvenli duruşunu ve karizmasını vurgularken, Untold Edition ile MINI Clubman'in çok yönlü nitelikleri ve şık tasarımı dışa yansıtılıyor. Bir diğer yeni versiyon olan Untamed Edition ise şehrin sınırlarının ötesindeki maceralara her zaman hazır olan MINI Countryman'in bu özelliğini ön plana çıkarıyor.

MINI Resolute Edition

MINI 3 Kapı, 5 Kapı, Cabrio ve Cooper SE modelleri Resolute Edition ile standart modellerden farklılaşıyor. Resolute Bronze renkle tamamlanan dış detaylar arasında far çerçeveleri, radyatör ızgarası ve stoplar yer alıyor. Ayrıca yan profilde yer alan hava kanalları, kapı kolları ve bagaj kapağı da bu özel renkle bezeli.

MINI modellerinde yer alan kaput şeritleri ve kapı eşik panelleri, açık ve koyu altın rengi geçişine sahip biçimde yeniden tasarlandı. Ayrıca bu şeritler Resolute yazısını da bünyesinde barındırıyor. Resolute Edition MINI modellerinin tasarımı Pulse Spoke Black 18 inç boyutundaki hafif alaşımlı jantlarla tamamlanıyor.

MINI Yours Leather Lounge varyantı, ince işçilikle hazırlanan dikiş detaylarıyla öne çıkıyor. Ayrıca koltuk başlıklarında yer alan Union Jack motifi de opsiyonel olarak eklenebiliyor.

Resolute Edition modelleri, MINI'nin en gelişmiş işletim sisteminin yeni sürümüne sahip. Kullanıcılar, 8,8 inç boyutundaki dokunmatik multi medya ekran üzerinden canlı widget'lere akıllı telefonlarda uygulanan kaydırma hareketiyle hükmedebiliyorlar.

MINI Clubman Untold Edition

Standart MINI modellerine göre daha geniş boyutları ve ferah iç hacmiyle öne çıkan MINI Clubman, Untold Edition ile bu özelliklerine sportifliği de ekliyor.

Untold Edition ile birlikte gelen Sage Green gövde rengi ve John Cooper Works Aerodinamik gövde kitinden esinlenerek tasarlanan ön ve arka rüzgarlıklar, MINI Clubman'e dinamik bir görünüm sağlıyor. Ayrıca motor kaputu ve tavan arasında uzanan beş adet dar şerit, Untold Edition'a özel olarak otomobildeki yerini alıyor. Ayrıca MINI Clubman Untold Edition, 18 inç boyutundaki Untold Spoke jantları ile uyum içinde olan parlak siyah kapı kolları, egzoz uçları, MINI logoları ve siyah renkli model yazılarıyla dış tasarımını tamamlıyor.

Untold Edition ile gelen sportif dış detaylar, MINI Clubman'in içinde de devam ediyor. MINI Yours Leather Lounge Sage Green olarak adlandırılan kabin, sportif sürücü ve ön yolcu koltuğuyla destekleniyor. Alternatif olarak Carbon Black varyantlı sportif koltuk da tercih edilebiliyor.

MINI Clubman Untold Edition, sahip olduğu özel tasarım detaylarına ek premium standart ekipmanların ötesinde donanımları da MINI severlere sunuyor. Adaptif Led Farlar, MINI Driving Modes ve Interior Light Package bunlardan öne çıkanlar arasında bulunuyor.

MINI Countryman Untamed Edition

MINI Countryman Untamed Edition kullanıcısını spontane olarak doğaya çıkmaya ve yeni yollar keşfetmeye teşvik eden unsurlara sahip. Bu detayların başında ise Momentum Gri gövde rengi geliyor. Gövdenin ötesine geçtiğinizde Momentum gri renkle boyalı; ön alt koruma, alt hava giriş çevresi ve ön rüzgarlık otomobilin maceracı duruşunu destekliyor.

Kapıların alt kısmında bulunan dört çapraz şerit, MINI Countryman Untamed Edition'ın her türlü şartta yola çıkmaya hazır olduğunu gösteren detay olarak göze çarpıyor. Ayrıca çift tonlu tasarlanan 18 inç boyutundaki alaşım jantlar bu donanıma özel olarak sunuluyor. Tavan ve dış ayna kapaklarına ek, Untamed Edition'daki MINI Countryman'in tavan rayları ile far muhafazaları da siyah renkte.

Untamed Edition MINI Countryman'in kabininde doğadan ilham alan yeşil ve mavi tonları hakim. Özel olarak Highland Green ile renklendirilen MINI Yours Leather Lounge spor koltukları mavi ve yeşil kontrastına sahip dikişler tamamlıyor.

Tüm detaylara ek olarak MINI Countryman Untamed Edition, koltuklarında, direksiyonunda ve kapı eşiklerinde Untamed detayına sahip.

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