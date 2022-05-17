Minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

17.05.2022 13:20
Minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde İbrahim Demirtaş yönetimindeki 46 AEF 335 plakalı minibüs ile Cüneyt Göğüş yönetimindeki 02 DF 861 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Cüneyt Göğüş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
Minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
Minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

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Adıyaman, Minibüs, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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