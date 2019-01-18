Minibüsle Tır Çarpıştı: 11 Yaralı
25 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Van
'ın Erciş
ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgelere göre kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çelebibağı
Mahallesi Jandarma Karakolu önünde meydana geldi. Plaka ve sürücüsü tespit edilemeyen ve Erciş istikametinden Adilcevaz
'a doğru gitmekte olan tır ile Çelebibağı Mahallesi'nden ilçe merkezine yolcu taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada minibüsteki yolcular çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine getirilirken, 2 yaralı ise durumunun ağır olması nedeniyle Van'a sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre kapalı olan karayolu ise araçların yoldan çektirilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Yaralamalı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:15 Kaynak: İHA
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