Minibüsündeki yolcuları ve kendisini korona virüse karşı kurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi... - Son Dakika

Minibüsündeki yolcuları ve kendisini korona virüse karşı kurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi...

Minibüsündeki yolcuları ve kendisini korona virüse karşı kurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi ile koruyacak Rizeli dolmuş şoförü minibüsünde aldığı Korona virüs tedbirleri ile dikkat çekiyor Rize'de dolmuş şoförü Mehmet Eyüboğlu, pandemi nedeniyle dolmuşunda aldığı tedbirler ile dikkat çekiyor.

Minibüsündeki yolcuları ve kendisini korona virüse karşı kurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi ile koruyacak

Rizeli dolmuş şoförü minibüsünde aldığı Korona virüs tedbirleri ile dikkat çekiyor

RİZE - Rize'de dolmuş şoförü Mehmet Eyüboğlu, pandemi nedeniyle dolmuşunda aldığı tedbirler ile dikkat çekiyor. Eyüboğlu, minibüsündeki yolcuları ve kendisini Korona virüse karşı kurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi ile koruyor, dolmuşuna binenlerin ateşini ölçtükten sonra minibüsüne alıyor.

Dolmuşuna binen yolcuların ellerine sıkarak kendilerini dezenfekte etmeleri için dolmuş kapısının hemen yanına ilk olarak dezenfektan yerleştiren şehir içi dolmuş şoförü Mehmet Eyüboğlu, ateş ölçer ile müşterilerinin vücut ısısını kontrol ediyor. Bunun yeterli olmadığını düşünen Eyüboğlu, aracını bütün müşteriler indikten sonra da dezenfekte etmeyi ihmal etmiyor. Her seferinde dezenfekte etmekte zorlanan Eyüboğlu, bir arkadaşına kurdurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi ile de aracını tek tuşla sürekli dezenfekte ediyor.

Korona virüs salgınına karşı minibüsü dezenfekte etmek amaçlı böyle bir sistem geliştirdiklerini dile getiren Mehmet Eyüboğlu "Pandemi dönemindeyiz. İnsanların ve kendimizin can güvenliği için bir sistem oluşturdum kendi kafamda. Dedim ki 'Hiç olmazsa kendi sağlığımız ve gelen yolcularımızın sağlığı için böyle bir dezenfekte sistemi kuralım'. Bu sistemin tüm minibüslerde yolcu ve kendi sağlıkları için olması gerektiğini düşündüm. Yine can ve mal güvenliği için de aklıma gelen bu projeyi geliştiren arkadaşım Caner bey ile bir istişare yaptık. ilk olarak kamera sistemini kurduk. Evden veya iş yerinden aracın içerisini seyretmek amacıyla böyle bir karar aldık ve uyguladık. Çok da verimli oldu. Müşterilerin de çok hoşuna gitti. Herkes 'Tüm araçlarda olmalı' şeklinde konuşuyor. Buda bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Arkadaşı Mehmet Eyüboğlu'nun kurdukları sistem ile tek tuşla aracını istediği zaman dezenfekte edebileceğini dile getiren Caner Mahmutoğlu "Mehmet beyin başvurusu doğrultusunda minibüsünde bir entegre sistem kurmak istedi. Biz 7 gün 24 saat güvenlik açısından kamera sistemini kendisine tavsiye ettik, aynı zamanda dezenfekte sistemini otomasyon olarak kendisine tavsiye ettik. 15 günlük bir çalışma sürecimiz oldu. Bu sürede 4 full HD kameralı, 7 gün 24 saat kayıt alabilen bir sistem kurduk. Bunun sadece şoför anlamında değil minibüse binen yolcular olarak da güvenlik sağmasını düşündük. Akabinde dezenfekte sistemini otomasyon ile kurduk. Motorlar sayesinde borular çekerek arka kısımda bir depo oluşturduk. Tek tuşla bütün aracı dezenfekte edebilecek şekilde bu sistemi kurduk" dedi.

Dezenfekte etmek için tüm yolcuların araçtan inmesini beklediklerini dile getiren Mahmutoğlu "Dezenfektanların insan sağlığına zararlı olduğu söylendiği için sadece minibüs boşken kullanılıyor. Minibüse yolcu binmeden önce güzelce dezenfekte ediliyor. Akabinde yolcu tamamen indikten sonra tekrar dezenfekte ediliyor. Bu sayede umuyoruz ki Covid-19 virüsünü burada yenmiş oluyoruz. Ufak maliyetlerle büyük hastalıkların önüne geçmiş olduk" şeklinde konuştu.

Kurdukları dezenfektasyon sisteminin tüm kapalı alanlarda kurulabileceğini dile getiren Mahmutoğlu "Bu sistemi öğrenci servislerinde, taksilerde de kurabiliriz. İş yerlerinde de bu sistem kurulabilir. Okullara da entegrasyon yapılabilir. Sistem basit ve bu şekilde ilerliyor. Düşünün ki kendinizi bir tuşa basıp yüksek maliyetlerle yapılan ilaçlamaları yapabileceksiniz. Sadece uzaktan kumanda ile iş yerinizi, aracınızı dezenfekte etmiş olacaksınız" diye konuştu.

Minibüsündeki yolcuları ve kendisini korona virüse karşı kurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi...

Koronavirüs, Kamera, Ateş, Rize, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Minibüsündeki yolcuları ve kendisini korona virüse karşı kurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi... - Son Dakika

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