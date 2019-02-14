Son Dakika Haberleri: Minik Çocuğun Bayrak Sevgisi

Minik Çocuğun Bayrak Sevgisi

37 dakika önce

Kars'ta babasıyla yürüyen minik bir çocuğun bayrak sevgisi güvenlik kameralarına yansıdıKars Valiliği'nin bulunduğu Yusufpaşa Mahallesi'nde babasıyla birlikte yürüyen minik bir çocuk, Vali Türker Öksüz'ün aracının bulunduğu yerden geçti.

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Kars'ta babasıyla yürüyen minik bir çocuğun bayrak sevgisi güvenlik kameralarına yansıdı

Kars Valiliği'nin bulunduğu Yusufpaşa Mahallesi'nde babasıyla birlikte yürüyen minik bir çocuk, Vali Türker Öksüz'ün aracının bulunduğu yerden geçti. Bir süre ilerlediği babasının elini bırakan küçük çocuk geri dönerek Vali Öksüz'ün makam aracında asılı bulunan Türk Bayrağı'nı öptü. Cep telefonuyla konuşarak ilerlerken geri dönen çocuğunun elini tutan baba yoluna devam etti. Makam aracındaki bayrağı öpen çocuğun bu hareketi binadaki güvenlik kameralarına yansıdı. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:19 Kaynak: DHA

Türker Öksüz, Kars, Güncel
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