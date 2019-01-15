Minik Eller Üşümesin" Projesiyle Çocukların Yüzü Güldü

Erzurum'da, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, "minik eller üşümesin" adı ile başlattıkları proje kapsamında birçok ilden topladıkları giyim ve kırtasiye yardımlarını, kara kışın etkisini sürdürdüğü yerlerdeki ilk ve orta dereceli okul...

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, "minik eller üşümesin" adı ile başlattıkları proje kapsamında birçok ilden topladıkları giyim ve kırtasiye yardımlarını, kara kışın etkisini sürdürdüğü yerlerdeki ilk ve orta dereceli okul öğrencilerine dağıtarak yüzleri güldürdü.



Kırsalda ve mahallelerde yaptıkları geziler sonucu dezavantajlı öğrencilerin durumlarını gören dernek ve kulüp üyeleri, harekete geçti.



Öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyen dernek ve kulüp üyeleri, sosyal medya üzerinden "minik eller üşümesin" projesiyle başlattıkları kampanya sayesinde, kısa sürede birçok ildeki yardımsevere ulaşarak bot, mont, atkı, bere ve kırtasiye malzemesi topladı.



Bursa'da bir araya getirilen yardımlar, Erzurum'da, kent merkezindeki Şehitler İlk ve Ortaokulundaki öğrencilere dağıtıldı.



Kış sezonu boyunca devam edecek kampanya ile toplanacak giyim ve kırtasiye yardımları, hem Erzurum'un ilçelerinde hem de bölgedeki diğer illerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



AKUT Erzurum Ekip Lideri Lokman Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKUT ve Macera Off-Road ekibi olarak yardım projesine başladıklarını söyledi.



Bu projeye başlamadan önce kırsal ve mahallelerde geziler yaptıklarını belirten Toptaş, "Gezdiğimiz bu yerlerde okula giden çocuklarımızın durumlarını gördük ve bundan yola çıkarak 'minik eller üşümesin' adı altında bir kampanya başlattık." dedi.



Toptaş, yardımseverlere sosyal medya üzerinden ulaştıklarını dile getirerek, "Bu projeye başlamadan önce ilk başta kendimizi buna inandırdık ve ulaştığımız insanlardan da çok olumlu tepkiler aldık. Kısa zamanda ülkenin birçok ilinden bize ulaşarak 'minik eller üşümesin' projesine katılmak istediklerini mesaj ve mail aracılığıyla bize ilettiler. Böylece projemizi daha da büyüttük." diye konuştu.



Yardımseverlerin katkısıyla toplanan bu malzemeleri ilk olarak Erzurum'da dağıttıklarını anlatan Toptaş, kış sezonu boyunca ülke genelindeki ihtiyaç sahibi diğer öğrencilere de bu yardımların verileceğini aktardı.



Toptaş, şöyle devam etti:



"Arkadaşımız Bursa'dan kilometrelerce uzaklıktan kendi aracıyla toplanan yardımları getirdi. Biz de bot, mont, atkı ve bere malzemelerinden oluşan yardımlarımızı minik ellerle buluşturduk. Bu yardımlarımız kış boyunca devam edecek ve sadece Erzurum içinde değil ülkenin bir çok ilinde bu faaliyetlerimize devam edeceğiz."



Yardımların kıyafetle sınırlı olmadığını ifade eden Toptaş, şunları kaydetti:



"Malzeme olarak bot, mont, atkı ve bere verdik çünkü doğu illerinde hava sıcaklığı eksi 25-30'lara kadar düşüyor ve çocuklarımızın da üşümemesi için bunlar gerekiyor ama bunlar yetmiyor. Okullarda öğrencilerin kullanacağı hikaye kitapları, resim defterleri, sulu boya gibi bir çok kırtasiye malzemesini de yardımlarımız içinde veriyoruz. Hedefimiz ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerimize bu yardımları ulaştırmak."



Toptaş, yardımları ulaştırırken öğrencilerin çok mutlu olduklarını vurgulayarak, hedeflerini şu sözlerle aktardı:



"Yaklaşık 30 okula bu yardımları ulaştırdık ama hedefimiz özellikle doğu illerimizi de dahil ederek yaklaşık 600 okula bu yardımları ulaştırmak. Bu bizim için hem gurur verici hem de büyük bir uğraş ama biz onlar için buradayız. Geride kalan okullarımızı da tek tek gezerek dağıtımlarını yapacağız."



Toplanan yardımları Bursa'dan kente getiren Runay Yörük de arkadaşlarının desteğiyle yardımları topladıklarını ifade ederek, "Bir anda gelişti bu etkinlik ve arkadaşlarımız da gerek Bursa'dan gerekse diğer illerden destek verdi. Yardımlar elimize ulaştı, ben de öğrencilere dağıtmak için getirdim. Konu yardım olunca şartlar ne olursa olsun 3 bin kilometrede uzakta olsa giderim." diye konuştu.



Okulun 5. sınıf öğrencisi Y.B. ise hediyelerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek yardımseverlere teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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