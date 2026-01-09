Minik ellerden büyük mutluluk: Anaokulu öğrencileri ilk mektuplarını PTT'ye teslim etti - Son Dakika
Minik ellerden büyük mutluluk: Anaokulu öğrencileri ilk mektuplarını PTT'ye teslim etti

09.01.2026 11:34
Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, yakınlarına göndermek üzere özenle hazırladıkları ilk mektuplarını PTT'ye teslim ederek mektup gönderme heyecanı yaşadı.

Karasu Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek Anaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte PTT Karasu Şubesi'ni ziyaret etti. Minik öğrenciler, velileriyle birlikte yazdıkları mektupları sevdiklerine ulaştırmak üzere postaneye getirirken minikler mektup göndermenin heyecanını yaşadı. Ziyarette okul yönetimi ve öğrencileri PTT Karasu Şube Müdürü Ahmet Şarkışla karşıladı. Şarkışla, öğrencilere "Rafadan Tayfa" karakterli pusula hediye ederken minikler, pusulaları mektuplarına yapıştırarak postalanmak üzere teslim etti. Renkli görüntülere sahne olan ziyaretin sonunda öğrencilere çikolata ikramında bulunuldu. Okul heyeti PTT Müdürü Şarkışla'ya teşekkür ederek hediye takdim etti. Gerçekleşen etkinlikte öğrenciler hem mektup göndermenin inceliklerini öğrendi hem de aileleriyle birlikte unutulmaz bir deneyim yaşadı.

PTT çocuk sesleri ile şenlendi

PTT'de uzun zamandır çocuk sesine hasret olduklarını vurgulayan PTT Karasu Şubesi Müdürü Ahmet Şarkışla, "Bugün PTT Karasu Şubesi cıvıl cıvıl, çocuk sesleriyle doldu. Rengarenk oldu. Çocuklarımız, uzakta yaşayan ailelerine, yakınlarına mektup gönderdiler. Bunları yerlerine inşallah ulaştıracağız" dedi.

"Yaşayarak öğrenmelerini sağladık"

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Okul Müdürü Esin Şengül, "Okulumuzun 5 yaş gruba öğrencileriyle gerçekleştirmiş olduğumuz postane gezisinde çocuklarımızın hayatın içinden yaşayarak öğrenmelerini ve keşfetmelerini sağladık. Bu etkinlikte bizlere yardımcı olan ailelerimize çok teşekkür ederiz. Özellikle bu yıl aile yılı ilan edildi. Eğitim üçlü saç ayağı şeklindedir. Okul-aile iş birliği çok önemlidir. Ailelerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Postane müdürümüze bizlere sağlamış olduğu kolaylıklar ve güzel karşılamaları için sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Pulumuzu ilk defa görenler var"

Projenin hedefinden söz eden okul öncesi öğretmeni Leyla Açıcı, "Mektup göndermeyi ilk defa yaşayanlar var. Pulumuzu ilk defa görenler var. Bunun adına çok mutluyuz. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Postaneye girdiğimizde 'Mektup da gönderiliyor, pulumuz da var' diyen çok çocuğumuz oldu. O bizi çok sevindirdi. Bu kültürü unutturmamak adına biz bu projeyi planladık ve bugün çok doğru bir yolda olduğumuzu gördük" şeklinde konuştu.

"Mektubu yazarken heyecanlandık"

Okul öğrencilerinden Mehpare Aydın'ın annesi Pınar Uçar Aydın, "Öncesinde mektup nedir, nasıl yazılır ve yollanır, diye anlattık. Ben de mektup yazmayalı çok uzun zaman olmuş. Mektubu yazarken de heyecanlandık. Eski dönemlerde olduğu gibi Mehpare'de mektuba elini çizdi, çiçekler yaptı. Mektubunu kendine göre süsledi. O söyledi, ben de yazdım. Duygularını dile getirmesinde yardımcı oldum. Kendisi de el yazısıyla yazılar yazdı. Çok eğlendik bu süreçte" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

