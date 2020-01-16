Minik Özhan dostları alışverişteydi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik Özhan dostları alışverişteydi - Son Dakika

Minik Özhan dostları alışverişteydi

6 saat önce

Bursa'da Özhan mağazasına konuk olan öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.

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Bursa'da Özhan mağazasına konuk olan öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.


TED Bursa Koleji öğrencileri alışveriş tecrübelerini pekiştirmek için Geçit Mağazasına konuk oldu. Alışveriş konusunda deneyim edinmek için yapılan faaliyet renkli görüntülere sahne oldu. Market alışverişi sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenen minikler yaptıkları alışverişle bilgilerini pekiştirdiler. Geçit Mağazası'nda gerçekleştirilen etkinlikte mağaza personeli ve Özhan müşterileri miniklerin alışveriş heyecanına ortak oldu. Özhan Market'in kendilerine takdim ettiği hediyelerle mutlu olan çocuklar, öğretmenleri ve mağaza personeliyle hatıra fotoğrafı verdi. Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Mağazamızda bugün minik dostlarımızla alışveriş keyfi yaptık. Minikler, alışveriş yaparken nelere dikkat etmeleri konusunda öğretmenlerinden bilgi aldılar. Çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduk, mağazamıza yaptıkları ziyaret bizleri çok memnun etti" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:34 Kaynak: İHA
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