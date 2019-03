Minik Satranççılar Birincilik İçin Yarıştı

Minik satranççılar 'Minikler Satranç İl Birinciliği' için yarıştı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Minikler Satranç İl Birinciliği' müsabakalarında başarılı olan öğrencilere düzenlenen törenle madalya ve ödülleri verildi. Şehit Turgut Solak Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Minikler Satranç İl Birinciliğine 709 ilkokul öğrencisi katılım gösterdi. Şehit Turgut Solak Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen satranç müsabakalarına velilerin de ilgisi büyük oldu.Yıldız, "Hayatta her adımınız, her hamleniz doğru olsun"BENGİ projemizin en önemli adımlarından biri sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler diyerek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız : "Öğrencilerimizin, akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde de en önde olmaları bizim en büyük hedeflerimizden biri. İki yıldır bu amaç doğrultusunda ilkokul birinci sınıflardan başlamak üzere öğrencilerimizi satrançla buluşturarak onların doğru ve çabuk düşünme; olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirmeye gayret gösterdik. "Doğru Hamlede Buluşalım" sloganı ile çıktığımız bu yolda çok güzel neticeler aldık. Almaya da devam ediyoruz. İnşallah hayatta her adımınız, her hamleniz doğru olsun. Hep doğru hamlelerde buluşalım. Bu festival havasındaki ödül töreninin hazırlanmasında büyük emekleri olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'na ve değerli mesai arkadaşlarına, koordinatör öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.Ödül töreni; Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun dereceye giren öğrencilere madalyalarını takdimi ile sona erdi. - BALIKESİR