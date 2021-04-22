Minik zabıtalar Sultanbeyli'de iş başında - Son Dakika

Sultanbeyli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde anaokulu öğrencileri zabıta oldu. Anaokulu öğrencileri, esnafları ziyaret ederek, esnaflara maske ve 14 kural afişi hediye etti.

Sultanbeyli Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı etkinlikte çocuklar zabıta oldu. Kendilerine özel hazırlanan zabıta kıyafetlerini giyen çocuklar, Kent Meydanı'nda esnaf esnaf gezerek vatandaşa megafonla; 'Maske, mesafe, temizlik', 'Maskemizi takalım en güçlü biz olalım', 'Ellerimizi sık sık yıkayalım' sloganlarıyla seslendi. Esnafa ziyarette bulunan çocuklar her girdiği dükkana maske ve 14 kuralın bulunduğu afişlerden dağıttı. Etkinliğe katılan anaokulu öğrencilerine hediyeler veren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Salgın tedbirleri dolayısıyla bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerimizde kutlayacağız. Sultanbeyli Belediyesi olarak bayram öncesinde hem çocuklarımızı mutlu etmek hem de bir farkındalık oluşturmak istedik' şeklinde konuştu.

'BELKİ ONLARIN SESİ DUYULUR'

Salgın döneminde esnafı ziyaret ederek salgın döneminin kurallarını hatırlattıklarını belirten Başkan Keskin, 'Evlatlarımızla çocuk kütüphanesinde buluşarak çalışmamızı konuştuk. Onlara virüsten korunmanın yollarını anlattık. Ellerindeki pankartlarla esnafımızı ziyaret ettiler. Megafonla 'Maske, mesafe, temizlik' diye vatandaşımızı uyardılar. Bu vesileyle hemşehrilerimizin bu konularda çok daha dikkatli olmalarını temenni ediyoruz. Televizyonlarda görüyoruz, yetkililerin cümleleri vatandaşımızın ve esnafımızın tarafından yeterince duyulmuyor. Biz de çocuklarımızla hitap ettik. Belki onların sesi duyulur. Bize yardımcı olan evlatlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, minik yavrularımız. Burada olmak çok güzel bir duygu. İleride onlar bizim polisimiz, askerimiz, zabıtamız olacak. Gelecek nesilleri iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun? dedi.