Minneapolis'te ICE Ekiplerine Protesto Sırasında Silahlı Olay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Minneapolis'te ICE Ekiplerine Protesto Sırasında Silahlı Olay

Minneapolis\'te ICE Ekiplerine Protesto Sırasında Silahlı Olay
25.01.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minneapolis'teki protestolarda ICE ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılan bir kişi vuruldu.

ABD'nin Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bir kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu bildirildi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentindeki protestolar sırasında dün bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken vuruldu. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Amerikan basınına yaptığı yazılı açıklamada, vurulan kişinin iki şarjörlü bir ateşli silah taşıdığını ve olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

TRUMP, POLİSİN 'KENDİNİ KORUDUĞUNU' SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Minneapolis'te ICE ekipleri tarafından vurularak öldürülen kişiye ait olduğu iddia edilen silahın fotoğrafını paylaşan Trump, "Bu saldırganın silahı dolu ve ateş etmeye hazır. Bu ne anlama geliyor? Yerel polis nerede? Neden ICE memurlarını korumalarına izin verilmedi? Belediye Başkanı ve Vali onları görevden mi aldı? Bu polislerin çoğunun görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE'nin kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nin Minnesota Demokrat üyesi İlhan Omar'ın hesabında 34 milyon dolar olduğunu ve eyalette milyarlarca dolar para çalındığını savunan Trump, "Buradayız çünkü milyarlarca doların kayıp olduğu büyük bir para dolandırıcılığı ve Demokratların açık sınır politikasıyla eyalete sızmasına izin verilen yasa dışı suçlular var" açıklamasında bulundu.

Trump, halihazırda şahit olunan şeylerin çoğunun 'bu hırsızlık ve sahtekarlığın örtülmesiyle' ilgili olduğunu öne sürerek, eyalet yetkililerinin de 'kibirli, tehlikeli ve küstah söylemleriyle isyanı kışkırttığını' aktardı. ICE polisinin işlerini yapmalarına izin verilmesi çağrısı yapan Trump, "Bu iki yüzlü siyasi aptallar, Minnesota halkından ve ABD'den çalınan milyarlarca doları aramalılar" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Minneapolis'te ICE Ekiplerine Protesto Sırasında Silahlı Olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 11:31:04. #7.11#
SON DAKİKA: Minneapolis'te ICE Ekiplerine Protesto Sırasında Silahlı Olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.