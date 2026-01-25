Minneapolis\'te ICE Ekiplerine Protesto Sırasında Silahlı Olay

ABD'nin Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bir kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu bildirildi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentindeki protestolar sırasında dün bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken vuruldu. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Amerikan basınına yaptığı yazılı açıklamada, vurulan kişinin iki şarjörlü bir ateşli silah taşıdığını ve olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

TRUMP, POLİSİN 'KENDİNİ KORUDUĞUNU' SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Minneapolis'te ICE ekipleri tarafından vurularak öldürülen kişiye ait olduğu iddia edilen silahın fotoğrafını paylaşan Trump, "Bu saldırganın silahı dolu ve ateş etmeye hazır. Bu ne anlama geliyor? Yerel polis nerede? Neden ICE memurlarını korumalarına izin verilmedi? Belediye Başkanı ve Vali onları görevden mi aldı? Bu polislerin çoğunun görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE'nin kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nin Minnesota Demokrat üyesi İlhan Omar'ın hesabında 34 milyon dolar olduğunu ve eyalette milyarlarca dolar para çalındığını savunan Trump, "Buradayız çünkü milyarlarca doların kayıp olduğu büyük bir para dolandırıcılığı ve Demokratların açık sınır politikasıyla eyalete sızmasına izin verilen yasa dışı suçlular var" açıklamasında bulundu.

Trump, halihazırda şahit olunan şeylerin çoğunun 'bu hırsızlık ve sahtekarlığın örtülmesiyle' ilgili olduğunu öne sürerek, eyalet yetkililerinin de 'kibirli, tehlikeli ve küstah söylemleriyle isyanı kışkırttığını' aktardı. ICE polisinin işlerini yapmalarına izin verilmesi çağrısı yapan Trump, "Bu iki yüzlü siyasi aptallar, Minnesota halkından ve ABD'den çalınan milyarlarca doları aramalılar" dedi.