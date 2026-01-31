Minneapolis'te ICE Protestoları Büyüyor - Son Dakika
Minneapolis'te ICE Protestoları Büyüyor

31.01.2026 04:21
ICE görevlilerinin öldürdüğü iki Amerikalı sonrası Minneapolis'te protestolar sürüyor. Göstericiler, ICE'ın lağvedilmesini talep ediyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde son dönemde iki Amerikalının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından vurularak öldürülmesiyle büyüyen gösteriler bugün de devam etti.

ABD kamuoyunda son günlerin en tartışmalı konularından biri olan ICE görevlilerinin göçmen karşıtı baskınları ve bunlara yönelik protestolarda iki ABD vatandaşının öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Protestoların merkez üssü sayılan Minneapolis kentinde yüzlerce gösterici, -14 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen Minneapolis Hükumet Binası Parkı'nı doldurdu.

ICE aleyhinde sloganlar atan ve pankartlar taşıyan göstericiler, ICE görevlilerinin Minnesota eyaletini terk etmesini talep etti.

Kentin pek çok caddesi protesto nedeniyle trafiğe kapatılırken, yediden yetmişe çok sayıda Minneapolisli yürüyüşe katılarak tepkisini dile getirdi.

Birçok gösterici ICE'ın tamamen lağvedilmesini talep ederken, bu konuda Washington'a da net mesajlar verdi. Hem ABD Başkanı Donald Trump'a hem de Kongre'ye ICE konusunda adım atması çağrısında bulunan göstericiler, aşırı soğuğa rağmen protesto yürüyüşünü tamamladı.

AA muhabirine duygu ve düşüncelerini anlatan Jodi Irwin adlı ABD vatandaşı, "İnsanları, çocukları, komşularımı kaçırıyor olmaları, onları sokak ortasında öldürmeleri… Ne diyeceğimi bilmiyorum, sanki saldırı altındayız, sanki kendi ülkemizden, kendi hükümetimizden gelen bir savaşın içindeyiz." diye konuştu.

Soyadını vermek istemeyen Brendan adlı bir diğer ABD vatandaşı da ICE'ın uyguladığı yöntemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Yaptıkları tek şey bizi taciz etmek ve korkutmaya çalışmak. Bu sadece bir terör taktiği. Üstelik işlerinde iyi de değiller. Sürekli yanlış insanları gözaltına alıyorlar, sonra da altı blok ötede bir arabadan atıp bırakıyorlar. Bütün bunlar sadece toplumumuzu ve mahallemizi sindirmek için yapılıyor." dedi.

Emmet Thiede adlı bir diğer gösterici de ICE'ın özellikle yabancı öğrencileri de hedef almasına tepki göstererek, "Biz gençler, üniversite öğrencileri olarak burada halkımıza destek veriyoruz. Her gün birçok sınıf arkadaşım sınır dışı ediliyor. Minnesota için savaşacağız, bu bizim şehrimiz. Kimse benim şehrime gelip arkadaşlarımı ve aile üyelerimi kaçıramaz." diye konuştu.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Minneapolis'te ICE Protestoları Büyüyor

SON DAKİKA: Minneapolis'te ICE Protestoları Büyüyor - Son Dakika
