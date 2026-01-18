Minnesota'da Gösterilere Asker Sevkiyat Hazırlığı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanının bir kadını vurmasının ardından ICE karşıtı gösterilerin arttığı Minnesota eyaletine olası bir sevkiyat için 1500 askere hazırlık emri verdiği iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi, Minnesota'da şiddetin tırmanması ihtimaline karşı ordu birliklerine hazır olma emri verdi.

Haberde, bu kapsamda Alaska'da konuşlu 1500 askerin Minnesota eyaletine olası bir sevkiyat için teyakkuz durumuna geçirildiği öne sürüldü.

Yetkililer, Alaska'dan asker gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirtirken, söz konusu adımı "ihtiyatlı planlama" olarak nitelendirdi.

Trump, ICE karşıtı gösterilerin arttığı Minnesota eyaletinde güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini bildirmişti.

İsyan Yasası, ABD başkanına, ayaklanma, iç karışıklık veya kamu düzeninin bozulması durumlarında ordu ya da Ulusal Muhafız birliklerini ülke içinde görevlendirme yetkisi tanıyor.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.