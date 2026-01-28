Minnesota'da ICE Operasyonları ve Protestolar

ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birliklerinin operasyonlarında son 17 günde 2 göstericinin yaşamını yitirmesinin ardından özel yetkili komutan Gregory Bovino'nun görevinden uzaklaştırıldığına dair iddialar tartışılırken, eyaletin en büyük kenti Minneapolis'te ICE operasyonları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla ICE'in başına özel yetkili komutan olarak atanan Bovino'nun yine Trump'ın talimatıyla görevinden alındığına dair iddialar yönetimden gelen yalanlamaya rağmen gündemdeki yerini korurken, ICE operasyonları hız kesmiyor.

Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, bu adımın tepkileri azaltmak için atıldığını belirtse de ICE güçleri, Minneapolis kent merkezindeki operasyonlarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, kentin Latin Amerika kökenli vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı kuzey mahallelerinde ICE memurlarının baskın operasyonunu izledi.

Saint Paul semtinde bulunan Frost Lake İlkokulu'nun çıkış saatinde ICE polisleri okul çevresinde sivil araçlarla görüldü. Bunun üzerine bölge halkı ve gönüllülerden oluşan bir grup eylemci memurların herhangi bir gözaltı işlemi yapmaması için protestolara başladı.

Protestocular, ICE'ın, çocuklarını okuldan almaya gelen velileri hedef aldığını iddia etti. İki taraf arasında bölgede bir saat kadar arabalarla kovalamaca yaşandı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza memurları bir yanıltma taktiği uygulayarak göstericilerin dikkatini başka bir yere çekti ve mahallenin diğer ucundaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere kelepçe takan ICE memurları ile protestocular arasında yaşanan arbede AA objektiflerine de yansıdı.

Başkan Trump, Minnesota eyaletinde ICE güçlerinin yürüttüğü operasyonlara duyulan tepkinin giderek artması üzerine, bölgeye güvendiği başka bir ismi, Tom Homan'ı gönderdi.

Homan, Ocak 2025'te Trump tarafından İç Güvenlik Bakanlığının sınır güvenliğinden sorumlu "Sınır Çarı" olarak atanmıştı. Homan, Trump'ın birinci ABD başkanlığı döneminde de vekaleten ICE Direktörlüğü görevini yürütmüştü.