Minnesota'da ICE Protestoları

31.01.2026 10:39
Minneapolis'te binlerce kişi, ICE operasyonlarını protesto etmek için sokağa çıktı.

(ANKARA) - ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde binlerce protestocu, federal göçmenlik bürosu polislerinin (ICE) bölgede yürüttüğü operasyonları protesto etmek için sokaklara çıktı.

Göstericiler, federal hükümetin Minnesota'ya yaklaşık üç bin ICE polisi sevk etmesine karşı ses yükseltti. Bu sayı, Minneapolis Polis Teşkilatı'nın çalışan sayısının beş katına denk geliyor. ICE polisi, taktik ekipmanlarla ve yüzlerinde maskelerle sokaklarda devriye geziyor.

ICE polisinin Minneapolis'te iki ABD vatandaşını öldürmesinin ardından kamuoyu tepkisi artarken protestocular, federal göçmenlik polislerinin Minnesota'dan çekilmesini talep ediyor. ABD medyasına göre protestolara ülke genelinde öğrenciler de katıldı; California'dan New York'a kadar pek çok yerde okula ara verme eylemleri yapıldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre göstericiler arasında küçük çocuklu aileler, yaşlı çiftler ve genç aktivistler de yer aldı. Katılımcılar soğuk hava ve zorlu koşullara rağmen federal göçmenlik uygulamalarını protesto etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
