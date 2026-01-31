Minnesota'da ICE Protestoları

(ANKARA) - ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde binlerce protestocu, federal göçmenlik bürosu polislerinin (ICE) bölgede yürüttüğü operasyonları protesto etmek için sokaklara çıktı.

Göstericiler, federal hükümetin Minnesota'ya yaklaşık üç bin ICE polisi sevk etmesine karşı ses yükseltti. Bu sayı, Minneapolis Polis Teşkilatı'nın çalışan sayısının beş katına denk geliyor. ICE polisi, taktik ekipmanlarla ve yüzlerinde maskelerle sokaklarda devriye geziyor.

ICE polisinin Minneapolis'te iki ABD vatandaşını öldürmesinin ardından kamuoyu tepkisi artarken protestocular, federal göçmenlik polislerinin Minnesota'dan çekilmesini talep ediyor. ABD medyasına göre protestolara ülke genelinde öğrenciler de katıldı; California'dan New York'a kadar pek çok yerde okula ara verme eylemleri yapıldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre göstericiler arasında küçük çocuklu aileler, yaşlı çiftler ve genç aktivistler de yer aldı. Katılımcılar soğuk hava ve zorlu koşullara rağmen federal göçmenlik uygulamalarını protesto etti.