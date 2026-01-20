Minnesota'ya Soruşturma Celbi - Son Dakika
Minnesota'ya Soruşturma Celbi

20.01.2026 23:38
ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota Valisi ve 5 yetkiliyi göçmenlik yasalarını engelleme iddiasıyla çağırdı.

ABD Adalet Bakanlığı, göçmenlik yasalarının uygulanmasını engelleme soruşturması kapsamında Minnesota Valisi Tim Walz ve 5 Minnesota yetkilisine celp gönderdi.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisinin "Renee Good" isimli kadını vurması nedeniyle başlayan gösterilerin hafta sonu devam etmesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından, Vali Walz ile Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de dahil 5 yerel yetkiliye celp tebliğ edildi.

Walz ve Frey'in dışında, Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, St. Paul Belediye Başkanı Kaohly Her, Ramsey İlçe Savcısı John Choi ve Hennepin İlçe Savcısı Mary Moriarty de mahkemeye çağrılan isimler arasında yer aldı.

Vali Walz, ABD merkezli X firmasının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Minnesota eyaleti, siyasi bir tiyatroya sürüklenmeyecektir. Şiddet, kaos ve Renee Good'un öldürülmesi karşısında hesap verebilirlik çağrılarıyla tetiklenen bu Adalet Bakanlığı soruşturması, adaleti aramıyor." ifadelerine yer verdi.

Minneapolis Belediye Başkanı Frey ise açıklamasında, "Federal hükümet, yerel liderleri görevlerini yaptıkları için sindirmek amacıyla gücünü bir silah olarak kullandığında, her Amerikalı endişelenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma, söz konusu kişilerin kolluk kuvvetlerinin göçmenlik yasaları çerçevesinde çalışmalarını engelleyip engellemedikleri üzerine yoğunlaşıyor.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığı ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Yerel Yönetim, Minnesota, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

