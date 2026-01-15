Miraç Gecesi Mesajı - Son Dakika
Miraç Gecesi Mesajı

15.01.2026 10:48
Diyanet Başkanı Arpaguş, Miraç Gecesi'ni tebrik ederek, zalim altında yaşayanlar için kurtuluş diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ederek, "Bu mübarek gecenin başta Kudüs ve Filistin olmak üzere zulüm altında yaşayan tüm bilad-ı İslam'ın ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Miraç Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İslam aleminin Mira Gecesi'ni tebrik eden Arpaguş, başta Kudüs ve Filistin olmak üzere zulüm altında yaşan tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Arpaguş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece, içinde nice hikmetler barındıran miraç hadisesinin sene-i devriyesini idrak edeceğiz. Bu mübarek gecenin şimdiden ülkemiz, milletimiz, alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Miraç, Resul-i Ekrem Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü, oradan da semaya yükseltilerek kendisine Yüce Allah'ın sonsuz kudretinin tezahürlerinin gösterildiği mucizevi bir yolculuktur. Mekke'de müminlere her türlü zulmün reva görüldüğü, Müslümanlara hayat hakkı tanınmadığı, Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice'nin ve amcası Ebu Talib'in vefat ettiği, baskı, boykot ve işkenceler sebebiyle inananların derin acılar yaşadığı bir dönemde Allah'ın kudretinin bir tecellisi olarak gerçekleşen miraç mucizesi, müminler için büyük bir teselli vesilesi olmuştur. Yüce Allah bu büyük mucizeyle hem resulünü teyit etmiş hem de baskılardan bunalan mümin gönüllere inşirah vermiştir. Bu açıdan miraç, bütün olumsuzluklara, sıkıntılara ve zorluklara rağmen iman ve istikamet üzere sebat edenlerin asla yalnız ve yardımsız bırakılmayacağının bir nişanesidir. Tevhit ve hakikat yolundaki tüm zorluklara göğüs gererek sabırla yola revan olanların hiç ummadıkları bir anda nice ilahi lütuflara mazhar olacağının bir göstergesidir."

"Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum"

Miraç Gecesi'nin Allah'ın sonsuz kudretini, sınırsız merhametini ve engin mağfiretini hatırlattığını belirten Safi Arpaguş, "Bilmeliyiz ki bizi dünyaya bağlayan nefsi arzulardan korunmanın, ruhlarımızı yoran günah kirlerinden arınmanın ve manevi olarak yücelmenin yolu, miracın ifade ettiği o derin manayı kavramaktan geçmektedir. Bu sebeple Müslümanlar olarak bu mübarek gecede ellerimizi Rabbimize açarak sabırla ve namazla ondan yardım dileyelim. Günahlarımızın affı için tövbe ve istiğfar edelim. Geçmişimizin muhasebesini yaparak bundan böyle Rabbimizin razı olacağı nezih bir hayat yaşamanın azmini ve kararlılığını kuşanalım. Diğer yandan Miraç Gecesi bizlere bu büyük mucizeye mekan olan Mescid-i Aksa'yı ve onu bağrında barındıran Kudüs'ü hatırlatır. Bu bağlamda Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı, tarihi ve manevi değerleriyle birlikte doğru anlamak, nesillerimizin zihin ve gönüllerini bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacak bir hassasiyetle donatmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin başta Kudüs ve Filistin olmak üzere zulüm altında yaşayan tüm bilad-ı İslam'ın ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

