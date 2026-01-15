Miraç Kandili Programı Kanal D'de Canlı Yayınlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Miraç Kandili Programı Kanal D'de Canlı Yayınlanacak

Miraç Kandili Programı Kanal D\'de Canlı Yayınlanacak
15.01.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Miraç Kandili özel programı, bu akşam 20:00'de Kanal D'den yayınlanacak.

İSLAM Aleminin üç ayların içerisinde idrak ettiği önemli gecelerden biri olan Miraç Kandili nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde düzenlenen kandil özel programı, bu akşam 20'de Kanal D'den canlı yayınlanacak. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya oradan da miraca yükseldiğine inanılan yolculuğu, yüzlerce yıldır Miraç Kandili olarak idrak ediliyor.

MİLLET CAMİİ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bu mucizevi yolculuğun, tüm insanlık alemi için hayra, huzura ve barışa vesile olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir program düzenlenecek. Külliyede bulunan Beştepe Millet Camii'nde bugün yatsı namazından sonra Miraç Kandili Programı icra edilecek.

KURAN-I KERİM TİLAVETİ

Program, İzmir Balçova Yeşil Camii İmam ve Hatibi Ahmet Yüksel ile Bolu Yıldırım Beyazıt Camii Müezzin, Esat Tuna'nın salası ile başlayacak. Ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Müezzini Gürkan Çiğdem'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek.

SALAVATLAR VE İLAHİLER

Gecede Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu tarafından salavat ve ilahiler seslendirilecek. Programın "Tevhit Bahri" bölümünde ise Ankara Beştepe Millet Camii İmam ve Hatibi Tayyib Hoş'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından miraç mucizesini anlatan "Miraç Bahri" ile bağışlanmayı konu edinen İ Münacaat Bahri"ne geçilecek.

KANAL D ÖZEL YAYINDA

Ankara Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar'ın duası sonrasında Beştepe Millet Camii İmamı Ali Burak Baldöken ve Hacı Bayram-ı Veli Camii Baş İmamı Yunus Koçan, Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirecek. Miraç Kandili Özel Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar'ın yapacağı dua ile sona erecek.

Kandil özel programı, saat 20.00'den itibaren Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Miraç Kandili, Kültür Sanat, Televizyon, Etkinlik, Kanal D, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Miraç Kandili Programı Kanal D'de Canlı Yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:56
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’i küplere bindirdi
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 11:01:00. #7.11#
SON DAKİKA: Miraç Kandili Programı Kanal D'de Canlı Yayınlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.