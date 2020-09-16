Son dakika haberi! Miras için eniştesini öldürüp kahveyi tarayan zanlı yakalandı - Son Dakika

- Miras için eniştesini öldürüp kahveyi tarayan zanlı yakalandı

BURSA - Bursa'da miras yüzünden eniştesini öldüren ve taradığı kahvede 3 kişiyi de yaralayan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, merkez Gürsu ilçesi İğdir Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. miras paylaşımı sebebiyle eniştesi Ekrem Çalımile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.Ö.belindeki tabancayı çekerek eniştesini başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Olay sırasında köy kahvesinde oturan Y.C., M.T. ve C.T.'de S.Ö'nün rasgele ateş açması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri Ekrem Çalım'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırının sonunda olay yerinden kaçan S.Ö., jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda 1 gün sonra olayda kullanılan silahla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.