Son Dakika Haberleri: Misafirliğe Geldi Kayboldu

Misafirliğe Geldi Kayboldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta Alzheimer hastası kadın misafirliğe gittiği kızının yanında kayboldu.

Misafirliğe Geldi Kayboldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Alzheimer hastası kadın misafirliğe gittiği kızının yanında kayboldu. Kaybolan kadını jandarma ekipleri buldu.

Alınan bilgiye göre olay, Andırın ilçesine bağlı Köleli Mahallesi'nde meydana geldi. Kilis'ten Andırın'daki kızının yanına getirilen Alzheimer hastası Arzuye Yalçın (68) ortadan kayboldu. Aile yakınları hasta kadını kendi imkanlarıyla bulamayınca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kayıp kadını aramak için çalışma başlatan ekipler, Arzuye Yalçın'ı ilçeye bağlı Köleli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buldu.

Yeşilova Aile Sağlık Ocağı Evine getirilen kadının yapılan sağlık kontrolünde sol kolunda kırık olduğu tespit edildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayet Sanıkları Birbirini Suçladı Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti

Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu 6 Yaşındaki Çocuk, Tırmanma Parkurundan Aşağı Düştü! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 19:06:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Misafirliğe Geldi Kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]