Mısır, Afrika Birliği Başkanlığına Başlıyor

Mısır, şubat boyunca bir aylık süreyle Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini üstlendiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır'ın Ocak 2026'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde olan Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinin 1 Şubat'ta bir aylık süreyle başlayacağı belirtildi.

Kahire'nin başkanlığının kritik bir döneme denk geldiği aktarılan açıklamada, Mısır'ın bu görevi "Afrika kıtasında artan güvenlik, siyasi ve kalkınma sorunları; bu sorunların ele alınması için işbirliği ve ortak çabaları gerektiren karmaşık bir dönemde" üstlendiği kaydedildi.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 2003'te kuruldu ve birliğin kararlarının uygulanmasından, çatışmaların önlenmesi ve çözülmesinden sorumlu.