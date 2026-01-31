Mısır, Afrika Birliği Başkanlığına Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır, Afrika Birliği Başkanlığına Başlıyor

31.01.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Şubat 2026'da Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanı olacak.

Mısır, şubat boyunca bir aylık süreyle Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini üstlendiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır'ın Ocak 2026'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde olan Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinin 1 Şubat'ta bir aylık süreyle başlayacağı belirtildi.

Kahire'nin başkanlığının kritik bir döneme denk geldiği aktarılan açıklamada, Mısır'ın bu görevi "Afrika kıtasında artan güvenlik, siyasi ve kalkınma sorunları; bu sorunların ele alınması için işbirliği ve ortak çabaları gerektiren karmaşık bir dönemde" üstlendiği kaydedildi.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 2003'te kuruldu ve birliğin kararlarının uygulanmasından, çatışmaların önlenmesi ve çözülmesinden sorumlu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Afrika, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Afrika Birliği Başkanlığına Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Trump’tan Kanada kararı Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan Kanada kararı! Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Şarampole uçan otomobil alev aldı Hayata son anda tutundular Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular
Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu

22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 22:49:29. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır, Afrika Birliği Başkanlığına Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.