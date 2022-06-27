Mısır Cumhurbaşkanı ile Umman Sultanı ikili ilişkileri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı görüşmede bölgesel ve uluslararası konular dahil ikili ilişkileri ele aldığı bildirildi.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, resmi ziyaret kapsamında Umman'da bulunan Sisi ile Bin Tarık, başkent Muskat'taki El-Alem Sarayı'nda bir araya geldi.

Ülkesinin Umman ile stratejik ilişkilerin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesinden gurur duyduğunu kaydeden Sisi, Mısır'ın ortak ikili iş birliği çerçevelerini güçlendirme ve çeşitlendirmenin yanı sıra siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari alanlarda daha geniş ufuklara neden olacak mekanizmaların araştırılması konusunda istekli olduğunu belirtti.

Sisi ayrıca iki kardeş ülke arasında ortak önemi haiz konulardaki görüş birliği ve mevcut koordinasyon seviyesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların tamamında Mısır ile Umman arasındaki mutabakattan övgüyle söz etti.

Bin Tarık ise, Mısır'ın ülkesine ilişkin meseleleri desteklemek için sarf ettiği çabanın yanı sıra Mısırlıların Umman'daki inşaat ve kalkınma sürecine katkılarını taktir etti.

Umman Sultanı, Mısır'daki Umman yatırımlarının artırılması ve oradaki yatırım fırsatlarının değerlendirmesi de dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde çeşitli alanlarda Mısır ile aralarındaki köklü ikili işbirliği çerçevelerini güçlendirme konusundaki istekliliğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin bugün başlayan Umman ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.