Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu - Son Dakika
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Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu

15.04.2022 22:23

Toplu iftardan genel detaylar Matariyye semti sakini, Ahmet Mecdi ile ropörtaj KAHİRE - AA - Mısır'ın başkenti Kahire'nin Matariyye semtinde, her yıl Ramazan ayında kurulan 70 metrelik iftar sofrasında yüzlerce semt sakini bir araya gelerek orucunu açıyor.

Toplu iftardan genel detaylar

Matariyye semti sakini, Ahmet Mecdi ile ropörtaj KAHİRE - AA - Mısır'ın başkenti Kahire'nin Matariyye semtinde, her yıl Ramazan ayında kurulan 70 metrelik iftar sofrasında yüzlerce semt sakini bir araya gelerek orucunu açıyor. Gelir seviyesi düşük semtin dar sokağında verilen yemekle, mahalle sakinleri arasında sevgi ve şefkat duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor. Festival havasında geçen iftara katılanlar, yakınları ve arkadaşlarıyla buluşabiliyor.

Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu
Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu
Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu

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Röportaj, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu - Son Dakika
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