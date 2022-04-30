Mısır'da doğal gaz boru hattına saldırı - Son Dakika
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Mısır'da doğal gaz boru hattına saldırı

30.04.2022 23:42
Mısır'da doğal gaz boru hattına saldırı

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bir doğal gaz boru hattına düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklandı.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bir doğal gaz boru hattına düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklandı.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki bir doğal gaz boru hattına saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırı sonucu bölgede yangın çıktığını ancak olayda can kaybı olmadığını açıkladı. Yetkililer saldırganların Sina Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Bir al-Abd kasabasındaki bir boru hattının altına patlayıcı yerleştirildiğini belirtti. Görgü tanıkları ise yangın nedeniyle bölgede alevlerin yükseldiğini ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için doğal gaz akışını durdurduğunu ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KAHİRE

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Sina Yarımadası, Doğalgaz, Saldırı, Mısır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mısır'da doğal gaz boru hattına saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da doğal gaz boru hattına saldırı - Son Dakika
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