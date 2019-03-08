Mısır'da İdam Edilen 9 Kişi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
1 saat önce
Kayseri'de Cuma namazı çıkışında Mısır'da idam edilen 9 İhvan-ı Müslim mensubu genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kayseri
'de Cuma namazı çıkışında Mısır
'da idam edilen 9 İhvan-ı Müslim mensubu genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hunat Camii'nde Cuma namazı sonrasında Mazlumder
üyeleri ve vatandaşlar, Mısır'da idam edilen 9 İhvan-ı Müslim mensubu genç için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi Cenaze namazının ardından yapılan duada Sisi
yönetimi ve uygulamaları eleştirildi.
Gıyabi cenaze namazına katılanlar yapılan duanın ardından sessizce ayrıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:06 Kaynak: İHA
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