Son Dakika Haberleri: Mısır'da İdam Edilen 9 Kişi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Mısır'da İdam Edilen 9 Kişi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

1 saat önce

Kayseri'de Cuma namazı çıkışında Mısır'da idam edilen 9 İhvan-ı Müslim mensubu genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da İdam Edilen 9 Kişi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı, System.String[]
Kayseri'de Cuma namazı çıkışında Mısır'da idam edilen 9 İhvan-ı Müslim mensubu genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hunat Camii'nde Cuma namazı sonrasında Mazlumder üyeleri ve vatandaşlar, Mısır'da idam edilen 9 İhvan-ı Müslim mensubu genç için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi Cenaze namazının ardından yapılan duada Sisi yönetimi ve uygulamaları eleştirildi.

Gıyabi cenaze namazına katılanlar yapılan duanın ardından sessizce ayrıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Mısır, Güncel
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