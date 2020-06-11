Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1342'ye yükseldi - Son Dakika

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 36 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 36 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 1342'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 1455 yeni vaka tespit edildiği ve vaka sayısının da 38 bin 284'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 503 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısının 10 bin 289'a ulaştığı ifade edildi.

Ülkede en fazla vakanın Kahire, Giza ve El- Kalyubiye'de, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina'da görüldüğü belirtiliyor.