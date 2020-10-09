Mısır'da minibüs alev topuna döndü: 5 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Mısır'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Qalyoubia bölgesindeki Shubra El-Kheima kentinde seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile araç alev topuna döndü. Araçta bulunan 5 kişi yanarak can verirken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar Qalioub Merkez Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivil Koruma Güçleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Muhammed Rabah/İHA)