Mısır'da minibüs alev topuna döndü: 5 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Mısır'da minibüs alev topuna döndü: 5 ölü, 7 yaralı
09.10.2020 21:23
Mısır'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Mısır'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Qalyoubia bölgesindeki Shubra El-Kheima kentinde seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile araç alev topuna döndü. Araçta bulunan 5 kişi yanarak can verirken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar Qalioub Merkez Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivil Koruma Güçleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Muhammed Rabah/İHA)
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