Mısır'da minibüs alev topuna döndü: 5 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Mısır'da minibüs alev topuna döndü: 5 ölü, 7 yaralı

09.10.2020 21:23

Mısır'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Mısır'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Qalyoubia bölgesindeki Shubra El-Kheima kentinde seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile araç alev topuna döndü. Araçta bulunan 5 kişi yanarak can verirken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar Qalioub Merkez Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivil Koruma Güçleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Mısır'da minibüs alev topuna döndü: 5 ölü, 7 yaralı
Mısır'da minibüs alev topuna döndü: 5 ölü, 7 yaralı
Mısır'da minibüs alev topuna döndü: 5 ölü, 7 yaralı
Mısır'da minibüs alev topuna döndü: 5 ölü, 7 yaralı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kahire, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mısır'da minibüs alev topuna döndü: 5 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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