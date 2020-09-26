Mısır'da Sisi karşıtı protestolarda bir kişi yaşamını yitirdi

İspanya'da sürgünde yaşayan Mısırlı muhalif Muhammed Ali'nin, Sisi karşıtı protesto çağrısı sonrasında başlayan protestolarda, polis eylemcilere sert müdahalede bulundu. Cuma namazı sonrasında gerçekleştiren protestolara yapılan müdahale sırasında bir kişi yaşamının yitirirken, eylemciler 'darbeci Sisi' sloganları attı.

Katar merkezli medya organı El Cezire tarafından yayınlanan haberde, İspanya'da sürgünde yaşayan muhalif lider Muhammed Ali'nin çağrısıyla başlayan protestolar başkent Kahire ve Giza kentlerinde, Nil Deltası'ndaki Damietta ve Luksor kentlerinde Cuma namazı sonrasında sokaklara taştı. Öfkeli kalabalığın "Yüksek sesle söyle ve korkma, El-Sisi gitmeli" sloganları attığı gözlemlenirken, Damietta kentinde polis eylemcilerle çatıştı. El Cezire, çatışmalar sırasında bir eylemcinin hayatını kaybettiğini belirtti.