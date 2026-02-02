Mısır'da "Türkiye–Mısır Oda ve Borsalar İşbirliği Forumu" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mısır'da "Türkiye–Mısır Oda ve Borsalar İşbirliği Forumu" düzenlendi

02.02.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) işbirliğinde Mısır'da "Türkiye–Mısır Oda ve Borsalar İşbirliği Forumu" gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) işbirliğinde Mısır'da "Türkiye–Mısır Oda ve Borsalar İşbirliği Forumu" gerçekleştirildi.

Türkiye ile Mısır arasında bugüne kadar düzenlenen iş toplantıları arasında en geniş katılımlı organizasyonlardan biri olma özelliği taşıyan Forum, Mısır'ın kuzey sahilindeki El-Alemeyn kentinde bulunan Türk Rixos Otel'de yapıldı.

Foruma Türkiye'den yaklaşık 200 ticaret, sanayi ve borsa başkanı ile yetkilisi, Mısır'dan ise 100'ün üzerinde iş dünyası temsilcisi katıldı.

Türkiye heyetine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır heyetine de FEDCOC Başkanı Ahmed el-Vekil başkanlık etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de Kahire'den El-Alemeyn'e gelerek foruma iştirak etti.

Forumun açılış konuşmasını yapan Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kucuk, ülkede son dönemde olumlu ticari ve ekonomik gelişmeler kaydedildiğini belirterek, Mısır'ın Türk iş insanlarıyla ticari ve ekonomik işbirliğine açık olduğunu vurguladı.

Forumda söz alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile FEDCOC Başkanı Vekil, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve teknolojik işbirliğinin teşvik edilmesinin önemine işaret ederek, Türkiye ile Mısır'ın gelecek dönemde de birbirlerinin en önemli ticaret ve sanayi ortakları arasında yer almayı sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen ise konuşmasında, Mısır'ın son yıllarda Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi liderliğinde makroekonomik dengeler açısından önemli bir toparlanma sürecine girdiğini ve bugün itibarıyla güçlü bir makroekonomik yapıya sahip olduğunu söyledi.

Şen, Mısır'ın maliye, dış ticaret ve yatırımlar, sanayi, ulaştırma ve uluslararası işbirliği alanlarındaki ekonomik yönetiminin nitelikli ve dışa açık bir yapıda olduğunu belirterek, Türk iş insanlarının Mısır'da siyasi makamlar nezdinde olumlu karşılık bulduğunu ve kendilerine her zaman kapıların açık olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Mısır arasında gelecek dönemde müteahhitlik, enerji, turizm, ticaret ve ekonomi alanlarının başlıca işbirliği sektörleri olacağını kaydeden Şen, 2025 yılında Mısır'ı ziyaret eden Türk turist sayısının 400 bine yaklaştığını, bu sayının gelecek yıllarda 500 bine ulaşabileceğine inandığını ifade etti.

Şen, Mısırlı turistlerin Türkiye'ye ziyaretlerinin 2022 yılında 350 bin seviyesine ulaştığını hatırlatarak, bu sayının yeniden yakalanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Mısır'a gerçekleştirmesi planlanan ziyaret kapsamında bir iş forumu daha düzenleneceğini belirten Şen, söz konusu ziyaretin ticari ve ekonomik heyetlerin katılımıyla Türkiye'den Mısır'a bugüne kadar yapılacak en geniş kapsamlı heyet ziyareti olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ekonomi, Türkiye, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mısır'da 'Türkiye–Mısır Oda ve Borsalar İşbirliği Forumu' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Messi’ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
12:47
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:26:36. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır'da "Türkiye–Mısır Oda ve Borsalar İşbirliği Forumu" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.