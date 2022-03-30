Mısır'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı - Son Dakika
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Mısır'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

30.03.2022 15:17

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeybatısında yaşanan trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeybatısında yaşanan trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeybatısında bulunan Kahire - İskenderiye çöl yolunda 10 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Mısır güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, kazanın etkili olan yoğun sis nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mısır'da yol güvenliğinin sağlanamaması, kötü altyapı ve gevşek trafik kuralları nedeniyle sık sık ölümcül kazalar yaşanıyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

Mısır'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
Mısır'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
Mısır'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
Mısır'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
Mısır'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
Mısır'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mısır'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı - Son Dakika


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