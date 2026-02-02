Mısır, Gazze’ye Sağlık Hazırlığı Başlattı - Son Dakika
Mısır, Gazze’ye Sağlık Hazırlığı Başlattı

02.02.2026 13:31
Mısır, Gazze'den yaralı ve hasta kabulü için 300 ambulans ve 150 hastane ile sağlık hazırlığı yaptı.

Mısır, Gazze Şeridi'nden yaralı ve hasta kişilerin kabulü için 300 ambulans, yaklaşık 150 hastane ve 12 bin doktordan oluşan geniş çaplı bir sağlık hazırlığına başladı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar başkanlığında, Gazze'den gelecek hasta ve yaralıların kabulüne ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kahire'nin doğusundaki Yeni İdari Başkent'te bulunan Sağlık Bakanlığı merkezinde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Subhi, Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Mursi ile ilgili bakanlık ve kurumların temsilcileri ve Mısır Kızılayı yetkilileri katıldı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, toplantının Ulusal Acil Sağlık Hizmetleri Planı'nın devreye alınması kapsamında yapıldığını belirterek, Rafah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla eş zamanlı olarak sağlık tesislerinin hazırlık seviyesinin yükseltildiğini kaydetti.

Abdulgaffar, plan kapsamında ülke genelinde yaklaşık 150 hastanenin sürece dahil edildiğini, ihtiyaç halinde bu sayının artırılabileceğini söyledi.

Gazze'den gelecek hastalar için çeşitli tıbbi, tedavi ve cerrahi hizmetlerin sunulacağını belirten Abdulgaffar, 250 ila 300 tam donanımlı ambulansın hazır edildiğini aktardı.

Planın ayrıca kritik uzmanlık alanlarında yaklaşık 12 bin doktor, 18 binden fazla hemşire ve Acil ve Yoğun Bakım Merkezi'ne bağlı 30 hızlı müdahale ekibinden oluşan eğitimli sağlık personelini kapsadığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı merkezinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bir merkezi kontrol odasının faaliyete geçirildiğini aktaran Abdulgaffar, bu merkezin sağlık müdürlüklerine bağlı 27 acil servis ve 90'dan fazla tıp noktasıyla koordinasyon sağladığını bildirdi.

Abdulgaffar, Rafah Sınır Kapısı çevresindeki ve yakın hastanelerin hazırlık seviyelerinin artırılması, hasta ve refakatçilerin ulaşımının kolaylaştırılması yönünde talimat verildiğini de kaydetti.

Refah Sınır Kapısı sınırlı geçişlere açıldı

Bu sabah, İsrail saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Rafah Sınır Kapısı'nda iki yönlü sınırlı geçişler başladı.

Mısır merkezli Al-Qahera News televizyonunun haberinde, Refah sınır kapısının resmen faaliyete geçtiği, bugün 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin de Mısır'a geçmesinin beklendiği aktarılmıştı.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah, 2 yıl aradan sonra açılırken, ?İsrail basınına göre günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verilecek.

Gazze'den giriş-çıkış yapacak kişilere İsrail onay verdikten sonra izin verileceği paylaşılmıştı.???????

İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımlar ve ağır iş makinelerinin girişini ise halen engelliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk 16 bin 500'den fazla yaralı ve hastanın, yurt dışında tedavi için beklediğini aktarıyor. Gazze'deki tedavi eksikliği nedeniyle binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği paylaşılıyor.

Gazze ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in işgali altında ve Refah Sınır Kapısı da Gazze'de İsrail'in işgalini sürdürdüğü bölgede yer alıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Hastane, Güncel, Gazze, Mısır, Son Dakika

