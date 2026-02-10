Mısır, Kızıldeniz'de Askeri Varlığı Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır, Kızıldeniz'de Askeri Varlığı Reddetti

10.02.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Somali'nin birliğine müdahaleyi ve Kızıldeniz'de askeri varlığı reddetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Somali'nin birliğine yönelik her türlü müdahaleyi ve Kızıldeniz'le kıyısı olmayan herhangi bir ülkenin Kızıldeniz'de askeri varlığını reddettiklerini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, başket Kahire'de Senegal Dışişleri Bakanı Cheikh Niang ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Kızıldeniz'in yönetiminin sadece kıyı ülkelerin sorumluluğunda olduğunu dile getiren Abdulati, "Bu statüye karşı her türlü değişikliği veya kıyısı olmayan herhangi bir ülkenin askeri nüfuzunu tümüyle reddediyoruz." dedi.

Somali'nin birliğine veya toprak bütünlüğüne yönelik her türlü müdahaleyi de reddettiklerinin altını çizen Abdulati, İsrail'in Somaliland'ın bağımsızlığını tanıma bildirisini de reddettiklerini kaydetti.

Senegalli mevkidaşıyla Sudan'daki gelişmeleri de konuştuklarını anlatan Abdulati, Sudan'ın istikrar ve egemenliğini koruma yollarının önemine işaret etti.

Sudan'da hiçbir paralel hükümet veya oluşumu kabul etmeyeceklerini söyleyen Abdulati, Sudan'da devlet kurumları ile milis oluşumların eşit tutulamayacağını kaydetti.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Mohamed Abdullahi, İsrail merkezli ekonomi gazetesi "Globes"e yaptığı açıklamalarda, Somaliland'de İsrailli şirkete liman verebileceklerini ima etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te yaptığı açıklamayla Somaliland'i tanıdıklarını duyurmuş, bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ve tek ülke olmuştu.

Somali Federal Hükümeti ise Somaliland'i, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Somali'nin ayrılmaz parçası olarak görürken, Mogadişu yönetimi, Somaliland yönetimi tarafından üçüncü ülkelerle imzalanan anlaşmaların hukuken geçerli olmadığı görüşünü savunuyor.

Somali'nin kuzeybatısında yer alan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland, dünyanın en kritik deniz ticaret geçiş noktalarından biri olan Babü'l-Mendeb Boğazı'na yakın konumuyla stratejik öneme sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Somali, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Kızıldeniz'de Askeri Varlığı Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık
Ankara’da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Aydın’da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İlker Yağcıoğlu’ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir İlker Yağcıoğlu'ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
19:31
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 20:15:38. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır, Kızıldeniz'de Askeri Varlığı Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.