Mısır, Kızıldeniz'de Askeri Varlığı Reddetti

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Somali'nin birliğine yönelik her türlü müdahaleyi ve Kızıldeniz'le kıyısı olmayan herhangi bir ülkenin Kızıldeniz'de askeri varlığını reddettiklerini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, başket Kahire'de Senegal Dışişleri Bakanı Cheikh Niang ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Kızıldeniz'in yönetiminin sadece kıyı ülkelerin sorumluluğunda olduğunu dile getiren Abdulati, "Bu statüye karşı her türlü değişikliği veya kıyısı olmayan herhangi bir ülkenin askeri nüfuzunu tümüyle reddediyoruz." dedi.

Somali'nin birliğine veya toprak bütünlüğüne yönelik her türlü müdahaleyi de reddettiklerinin altını çizen Abdulati, İsrail'in Somaliland'ın bağımsızlığını tanıma bildirisini de reddettiklerini kaydetti.

Senegalli mevkidaşıyla Sudan'daki gelişmeleri de konuştuklarını anlatan Abdulati, Sudan'ın istikrar ve egemenliğini koruma yollarının önemine işaret etti.

Sudan'da hiçbir paralel hükümet veya oluşumu kabul etmeyeceklerini söyleyen Abdulati, Sudan'da devlet kurumları ile milis oluşumların eşit tutulamayacağını kaydetti.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Mohamed Abdullahi, İsrail merkezli ekonomi gazetesi "Globes"e yaptığı açıklamalarda, Somaliland'de İsrailli şirkete liman verebileceklerini ima etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te yaptığı açıklamayla Somaliland'i tanıdıklarını duyurmuş, bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ve tek ülke olmuştu.

Somali Federal Hükümeti ise Somaliland'i, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Somali'nin ayrılmaz parçası olarak görürken, Mogadişu yönetimi, Somaliland yönetimi tarafından üçüncü ülkelerle imzalanan anlaşmaların hukuken geçerli olmadığı görüşünü savunuyor.

Somali'nin kuzeybatısında yer alan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland, dünyanın en kritik deniz ticaret geçiş noktalarından biri olan Babü'l-Mendeb Boğazı'na yakın konumuyla stratejik öneme sahip bulunuyor.