Mısır TV kanalı, darbeci Sisi karşıtı protestoların varlığını kabul etti - Son Dakika

Mısır'da yayın yapan ve darbeci Abdülfettah es-Sisi yanlısı olduğu belirtilen MBC Masr kanalı, es-Sisi karşıtı düzenlenen protestoların "varlığını" kabul etti.

Mısır'da yayın yapan ve Darbeci lider Abdülfettah es-Sisi yanlısı MBC Masr haber kanalının sunucusu Amr Adib, Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin sürgünde yaşadığı İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı sonucu ülkenin çeşitli yerlerinde başlayan eylemin varlığını kabul etti. MBC Masr kanalının, daha önceki yayınlanan protesto görüntülerini 'sahte' olduğunu öne sürdüğü ifade edildi. TV sunucusu Adib, " Sisi'ye karşı yapılan protestoları sahte olarak değerlendirmiştik. Oysaki eylemlerin varlığı tamamen gerçektir" dedi.

SİSİ KARŞITI GÖSTERİLER BİR ÇOK KENTE YAYILDI

Öte yandan, sosyal medya hesapları ve rejim muhalifi televizyon kanallarından yayımlanan görüntülere göre, başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinin çeşitli semtlerinde, başkentin güneyindeki Feyyum kentinde ve kuzeyindeki Kalyubiye'de daha çok kırsal kesimde ve mahalle aralarında protesto yürüyüşü düzenleyen ve çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler "Sisi git, Sisi Allah'ın düşmanı" şeklinde sloganlar atmıştı.