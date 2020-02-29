Mısır ve Arap dünyasının ünlü düşünürlerinden Muhammed İmara hayatını kaybetti - Son Dakika

Mısır ve Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Muhammed İmara, Mısır'ın başkenti Kahire'de 89 yaşında hayatını kaybetti.

İmara'nın oğlu Halid İmara, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Üç haftadan az süren bir hastalığın ardından babam vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

İmara açıklamasında, babasının cenazesinin bugün başkent Kahire'deki El-Hamd Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra doğduğu yer olan Kefrü'ş-Şeyh vilayetine bağlı Kallin ilçesinin Sarva köyünde defnedileceğini belirtti.

Oğul İmara babasının vasiyetinde "mümkün olduğu kadarıyla dünyanın farklı şehirlerinde gıyabi cenaze namazının kılınması" ricasını paylaştı.

Ezher Üniversitesi İslami Araştırmalar Akademisi Üyesi Mısırlı düşünür Muhammed İmara, Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbeye ilişkin şu ifadelere yer vermişti:

"Mursi'nin ordu tarafından devrilmesi, 25 Ocak devrimiyle bize kapılarını açan demokratikleşme sürecine indirilen bir darbedir. Mısır'da referandumla kabul edilen anayasa halk ve devlet arasında sosyal, siyasi, yasal ve meşru bir anlaşma niteliğindedir. Bu anlaşma gereğince seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 4 yıl süreyle iktidarına devam etmesi yasal ve meşru hakkı vardır. Halk sözündedir. Söz konusu askeri darbe, batıldır. Batıl üzerine bina edilen her şey de batıldır."