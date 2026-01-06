Mısır ve Katar'dan Gazze İçin Görüşme

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması için yapılması gerekenler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumlar ve gelişmelere ilişkin görüş alışverişi ile ateşkes planının ikinci aşamasının uygulanmasını ilerletmeye yönelik devam eden çabalar ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "uluslararası istikrar gücüne paralel olarak Gazze Şeridi'nin yönetimi için geçici bir Filistin teknokrat komitenin oluşturulmasının önemini" vurguladı.

Ülkesinin Filistin topraklarının coğrafi birliğini baltalayacak ya da Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki doğal bağa zarar verecek herhangi bir uygulamayı tamamen reddettiğinin altını çizen Abdulati, "Mısır, gerek Batı Şeria'da yapılan emrivakiler gerekse Gazze'yi bölme çabaları üzerinden bölünmeye katiyetle karşıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yemen'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Abdulati, ülkesinin Yemen'in birliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal kurumlarının korunmasına yönelik kararlı desteğini yineledi.

Abdulati, Yemen'in kendi arasındaki gerilimi diyalog yoluyla azaltmaya ve kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmaya yönelik çalışmaların önemini vurguladı.